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15:39 (мск), источник: Известия

В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП

Два автобуса с туристами из России попали в ДТП во время экскурсии в Турции. Об этом в пятницу, 18 сентября, пишет екатеринбургский региональный портал «Е1» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался в одном из этих автобусов во время отпуска.

В ходе поездки от одного пункта экскурсии к другому микроавтобус, где находился журналист, спускался по дороге вдоль горного обрыва. В этот момент в него въехал попутный транспорт с туристами. Удар был не сильным, и после небольшой паузы автобусы продолжили движение.

Однако через несколько минут второй автобус врезался в дерево, и оно рухнуло на технику, от чего та перевернулась.

«Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы», — сообщил журналист.

В результате ДТП пострадали семь человек. У одной из пассажирок была разбита голова, а еще у одной женщины сломана рука. Один из молодых людей, находившихся в момент ЧП в салоне автобуса, сломал нос, а другой повредил позвоночник. В туристический лагерь пострадавших вывез водитель, который во время транспортировки еще и заблудился в горах, передает портал.

9 сентября пять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула (Турция).

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