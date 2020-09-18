В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП

В ходе поездки от одного пункта экскурсии к другому микроавтобус, где находился журналист, спускался по дороге вдоль горного обрыва. В этот момент в него въехал попутный транспорт с туристами. Удар был не сильным, и после небольшой паузы автобусы продолжили движение.
Однако через несколько минут второй автобус врезался в дерево, и оно рухнуло на технику, от чего та перевернулась.
«Автобус перевернулся на левый бок, позже туристы мне рассказывали, что в салоне отваливались скамейки. Пострадали несколько человек, они получили переломы, сильные ушибы, повреждения головы», — сообщил журналист.
В результате ДТП пострадали семь человек. У одной из пассажирок была разбита голова, а еще у одной женщины сломана рука. Один из молодых людей, находившихся в момент ЧП в салоне автобуса, сломал нос, а другой повредил позвоночник. В туристический лагерь пострадавших вывез водитель, который во время транспортировки еще и заблудился в горах, передает портал.
9 сентября пять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии рейсового автобуса на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта Стамбула (Турция).