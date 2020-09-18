Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 сентябряВступление СССР в состав Лиги Наций, первый выпуск газеты The New York Times и другие события, которые происходили 18 сентября в разные годы
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
16:52 (мск), источник: ТАСС

Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет адвокатской палаты по Республике Северная Осетия — Алания лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, ранее представлявшего интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

Источник: РИА "Новости"

«18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания (АП РСО), рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Э. М. Пашаева, принял решение о лишении его статуса», — сообщили в ФПА.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев уточнил, что Пашаев лишен статуса сроком на 1 год. «Неутешительное для Пашаева решение. На один год он лишен статуса по решению совета», — сказал Гаглоев.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко назвал решение о лишении Пашаева статуса наиболее адекватным.

Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению.
Юрий Пилипенко
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Он не исключил, что в выборе меры взыскания укрепила и решительность Минюста России по этой проблеме.

Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса.

Дисциплинарные дела

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Дело в отношении Добровинского находится на рассмотрении в квалификационной комиссии московской адвокатской палаты.

Новость
Адвокат Ефремова попросил заменить тюремный срок на условный

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

На прошлой неделе Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Оба представления были направлены во вторник в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. В Минюсте пояснили, что «высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности». 15 сентября представления Минюста поступили в адвокатские палаты.

«Адвокат спасал или закапывал Ефремова?» Эксперт назвал ошибку защиты актера
Во время загрузки произошла ошибка.
12 сентября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП
Пачка препарата от коронавируса будет стоить от 12 320 рублей
В Росстате назвали самый «смертоносный» возраст россиян
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
Рекорд Сергея Бубки побит
Путин заявил о важности «Лидеров России» для гособоронзаказа
Hi-Tech
Появились уникальные фотографии звездного ветра Ученые объяснили, почему многие объекты в космосе лишены симметрии
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 605
Всем привет! И пока. 247
Как вы считаете, в Древней Греции действительно был распространён гомосексуализм? 176
Вопрос на знание ПДД. Кто должен проехать перекресток первым. И кто проедет в любом случае)) 161
Кино
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020» Один из самых престижных российских киносмотров продолжается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Как платят в ЕС за свет
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Тайские блогеры - миллионники
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь