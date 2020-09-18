17:53 (мск), источник: РИА Новости
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ситуации с «отравлением» Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил
«Нам говорят, что следы “Новичка” на бутылке, но специалист говорит, что если следы “Новичка” на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение», — отметил он.
Песков сказал, что это совершенно не вяжется с заключениями эксперта.
Если была бутылка, то почему ее
куда-тоувезли? То есть, может быть, кто-тоне заинтересован в том, чтобы было расследование?
Кроме того, он отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями. При этом, если бы
В частности, Россия пытается получить данные по выводам об «отравлении» Навального от ОЗХО, но пока безрезультатно. По словам Пескова, в техническом секретариате отсылают к немцам, а в Берлине — в ОЗХО.
«Это абсолютно, на сто процентов соответствует, к сожалению, положению дел в этой истории. Но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине», — рассказал
По словам Пескова, в Москве обеспокоены в связи с информацией, поступающей из Берлина. Немецкая сторона утверждает, что анализы указывают на отравление, к такому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, которые приехали к пациенту и взяли анализы.
«К сожалению, мы не имеем такой возможности — или потому что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому что этого не хочет сам больной. Все это вызывает вопросы. Пока на эти вопросы мы ответить не можем. Но это затрудняет наши попытки выяснить, что же произошло», — подчеркнул Песков.
Песков также допустил, что
По его словам, то, что могло бы стать уликой в пользу «отравления», вывезено из России, и возникает вопрос, почему это было сделано.
«Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была
«Ибо факт отравления подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были», — добавил он.
На вопрос, есть ли в Кремле данные о возможном сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, Песков не стал отвечать. «Я не могу ответить на вопрос, я не располагаю такими данными», — отметил он.
Также в Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако
Затем Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
В Кремле заявили, что Берлин Москву о своих выводах не проинформировал, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.
Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи.
СК ранее направил для проверки в
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ. Во вторник Навальный выложил свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Также там сообщается, что после того как соратники Навального узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там обнаружили, в том числе и бутылки