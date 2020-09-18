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17:53 (мск), источник: РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ситуации с «отравлением» Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы «Новичок».

Источник: РИА Новости

«Нам говорят, что следы “Новичка” на бутылке, но специалист говорит, что если следы “Новичка” на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение», — отметил он.

Песков сказал, что это совершенно не вяжется с заключениями эксперта.

Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Кроме того, он отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями. При этом, если бы где-нибудь на территории России нашли следы химического оружия, то об этом сразу доложили бы Владимиру Путину, поскольку «это было бы абсолютное ЧП».

Европа не предоставила данных

Пресс-секретарь напомнил, что Москва ожидает детальные данные от европейских специалистов — без них попытки выяснить, что именно произошло, затруднены.

В частности, Россия пытается получить данные по выводам об «отравлении» Навального от ОЗХО, но пока безрезультатно. По словам Пескова, в техническом секретариате отсылают к немцам, а в Берлине — в ОЗХО.

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«Это абсолютно, на сто процентов соответствует, к сожалению, положению дел в этой истории. Но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине», — рассказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, в Москве обеспокоены в связи с информацией, поступающей из Берлина. Немецкая сторона утверждает, что анализы указывают на отравление, к такому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, которые приехали к пациенту и взяли анализы.

«К сожалению, мы не имеем такой возможности — или потому что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому что этого не хочет сам больной. Все это вызывает вопросы. Пока на эти вопросы мы ответить не можем. Но это затрудняет наши попытки выяснить, что же произошло», — подчеркнул Песков.

Песков также допустил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Москва не могла расследовать произошедшее с Навальным.

По его словам, то, что могло бы стать уликой в пользу «отравления», вывезено из России, и возникает вопрос, почему это было сделано.

«Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос, почему», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что версия об отравлении не исключалась с самого начала, однако подтверждений она не получила.

«Ибо факт отравления подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были», — добавил он.

На вопрос, есть ли в Кремле данные о возможном сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами, Песков не стал отвечать. «Я не могу ответить на вопрос, я не располагаю такими данными», — отметил он.

Также в Кремле не могут заявить о согласии или несогласии с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы.

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Омские врачи по итогам обследований назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче Навального найдено не было.

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Затем Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что того якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле заявили, что Берлин Москву о своих выводах не проинформировал, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос.

Свои проверки еще в день госпитализации Навального начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи.

СК ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал Песков, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние пациента улучшилось, его вывели из комы и отключили от ИВЛ. Во вторник Навальный выложил свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок», которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

Также там сообщается, что после того как соратники Навального узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там обнаружили, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.

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