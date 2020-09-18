20:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже билетов
Александр Бастрыкин открыл театральный сезон.
Более 50 участников так называемой театральной мафии, клонировавшей около 300 официальных сайтов ведущих театров страны, концертных залов и даже футбольных клубов, задержали сотрудники полиции. Только за два минувших года через эти ресурсы мошенники продали по завышенным ценам билеты на различные мероприятия на сумму более 1 млрд руб. Рекорд был поставлен на новогоднем представлении в Большом театре — билет на балет «Щелкунчик» спекулянты продали за 600 тыс. руб.— в 30 раз выше номинала.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) Следственный комитет России (СКР) возбудил по материалам проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Мариинского театра (позже поступило аналогичное заявление от Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского), обнаружившего клон своего официального сайта. Через него мошенники продавали билеты на спектакли в
Среди них были, например, сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и многих других.
Отметим, что отличия фейковых сайтов от оригинальных все же были. Например, адрес фальшивого заканчивался, как правило, вместо «.ру» — «.ком».
Как говорят участники операции, копии своих официальных сайтов имели практически все ведущие столичные театры. Цены на спектакли у спекулянтов превышали номинал, как правило, от двух до десяти раз. Но на некоторые представления цены у перекупщиков взлетали и в 20−30 раз.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил «Ъ», как преступникам удается беспрепятственно спекулировать билетами Большого, несмотря на строгий контроль над их продажей со стороны театра: «При поиске в интернете сайт Большого театра выскакивает вовсе не первым,
Господин Урин добавил, что с этого сезона театр получил право не впускать зрителей, купивших билеты у спекулянтов, если билетер увидит на билете сумму, не соответствующую расценкам Большого.
В том же 2019 году на юбилейный концерт Аллы Пугачевой самый дорогой билет в кассе Кремлевского дворца стоил 70 тыс. руб., а на
Кстати, именно этим и объясняются почти полтора десятка санкций на обыски, выданные Басманным райсудом Москвы. В частности, они прошли в Москве,
Во время этих мероприятий у предполагаемых аферистов изъяли платежные карты, компьютерную технику, черновые записи и часть обналиченных денег.
В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием
По данным «Ъ», после допросов у большинства фигурантов следователи взяли подписку о невыезде и отпустили.
Официальный представитель Минкульта Анна Усачева полагает, что подобные расследования, а также изменения, принятые с прошлого года в законодательство, регламентирующее продажу билетов на
Впрочем, в пятницу «Ъ» удалось обнаружить очередной псевдосайт Мариинского театра.
Например, билет на субботний (19 сентября) балет «Корсар» на нем можно купить за 9,6 тыс. руб. При этом на официальном сайте театра билет в тот же ряд и на то же место стоит 6 тыс. руб.
Отметим также, что
Олег Рубникович, Татьяна Кузнецова