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20:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже билетов

Александр Бастрыкин открыл театральный сезон.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Более 50 участников так называемой театральной мафии, клонировавшей около 300 официальных сайтов ведущих театров страны, концертных залов и даже футбольных клубов, задержали сотрудники полиции. Только за два минувших года через эти ресурсы мошенники продали по завышенным ценам билеты на различные мероприятия на сумму более 1 млрд руб. Рекорд был поставлен на новогоднем представлении в Большом театре — билет на балет «Щелкунчик» спекулянты продали за 600 тыс. руб.— в 30 раз выше номинала.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) Следственный комитет России (СКР) возбудил по материалам проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Мариинского театра (позже поступило аналогичное заявление от Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского), обнаружившего клон своего официального сайта. Через него мошенники продавали билеты на спектакли в два-три раза дороже официальной цены. При этом ими без разрешения правообладателя использовался товарный знак Мариинского театра, а само учреждение культуры на продажу своих билетов никого не уполномочивало.

В ходе расследования было установлено, что с 2018 по 2020 год участники преступной группы создали около 300 сайтов-двойников ведущих российских учреждений культуры, а также спортивных организаций.
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Среди них были, например, сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и многих других.

Отметим, что отличия фейковых сайтов от оригинальных все же были. Например, адрес фальшивого заканчивался, как правило, вместо «.ру» — «.ком».

Как говорят участники операции, копии своих официальных сайтов имели практически все ведущие столичные театры. Цены на спектакли у спекулянтов превышали номинал, как правило, от двух до десяти раз. Но на некоторые представления цены у перекупщиков взлетали и в 20−30 раз.

Например, как выяснили оперативники, на новогодний спектакль «Щелкунчик» в Большом театре билет максимальной стоимостью 20 тыс. руб. на сайте-двойнике был продан в 30 раз дороже — за 600 тыс. руб.
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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил «Ъ», как преступникам удается беспрепятственно спекулировать билетами Большого, несмотря на строгий контроль над их продажей со стороны театра: «При поиске в интернете сайт Большого театра выскакивает вовсе не первым, сайты-дублеры оплачивают верхние строчки поиска. Покупатель, думая, что бронирует билет на законном сайте театра, вбивает свои паспортные данные, а мошенники по этим данным сами выкупают билет в интернете. Потом преступники меняют на нем стоимость — у нас самая высокая цена на регулярные спектакли 15 тыс. руб.— и тут же высылают его покупателю, который уверен, что это цена самого Большого театра».

Господин Урин добавил, что с этого сезона театр получил право не впускать зрителей, купивших билеты у спекулянтов, если билетер увидит на билете сумму, не соответствующую расценкам Большого.

В том же 2019 году на юбилейный концерт Аллы Пугачевой самый дорогой билет в кассе Кремлевского дворца стоил 70 тыс. руб., а на интернет-ресурсах их продавали уже по 400 тыс. руб.

По подсчетам следствия, только за два последних года через фальшивые сайты мошенники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия на сумму более 1 млрд руб. Весь доход уходил на счета подконтрольных аферистам фирм, которые были зарегистрированы по всей России на номинальных руководителей.
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Кстати, именно этим и объясняются почти полтора десятка санкций на обыски, выданные Басманным райсудом Москвы. В частности, они прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.

Во время этих мероприятий у предполагаемых аферистов изъяли платежные карты, компьютерную технику, черновые записи и часть обналиченных денег.

Как установили сотрудники полиции и СКР, всего в противоправную деятельность было вовлечено более 50 человек. Среди них IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии. Непосредственно продажа билетов происходила через колл-центры, находившиеся в Москве и Владимире.

По данным «Ъ», после допросов у большинства фигурантов следователи взяли подписку о невыезде и отпустили.

Организатор также установлен, но по адресу, откуда управлялись все сайты, его не оказалось. Впрочем, как говорят оперативники, его задержание — дело времени. По словам сотрудников полиции, все сайты-двойники прекратили свое существование.

Официальный представитель Минкульта Анна Усачева полагает, что подобные расследования, а также изменения, принятые с прошлого года в законодательство, регламентирующее продажу билетов на театрально-зрелищные мероприятия, приведут к тому, что количество случае незаконной реализации билетов будет снижаться, а доступность культурных мероприятий будет, напротив, повышаться.

Впрочем, в пятницу «Ъ» удалось обнаружить очередной псевдосайт Мариинского театра.

Например, билет на субботний (19 сентября) балет «Корсар» на нем можно купить за 9,6 тыс. руб. При этом на официальном сайте театра билет в тот же ряд и на то же место стоит 6 тыс. руб.

Отметим также, что сайт-дублер Мариинки мелким шрифтом в виде сноски все же сообщает, что он не официальный, а является лишь сервисом по подбору и доставке билетов. Вполне возможно, что и рухнувшие псевдосайты других театров содержали такие же уведомления, но обнаружить их мог разве что самый дотошный театрал.

Олег Рубникович, Татьяна Кузнецова

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