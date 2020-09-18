22:26 (мск), источник: Ведомости
В Санкт-Петербурге несколько детей отравились парами хлора в бассейне
Не менее пяти детей пострадали после инцидента в бассейне в
«18 сентября 2020 года после проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены не менее 5 детей», — говорится в сообщении. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
В связи с инцидентом региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие проводит необходимые экспертизы и изымает документацию учреждения. Расследование дела продолжается. Подробностей инцидента СК не приводит.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявителей по делу, дети от 15 до семи лет отравились парами хлора. Состояние троих из них медики оценивают как средней степени тяжести, у двоих отравление диагностировано в лёгкой форме. В экстренных службах изданию сообщили, что выброс отравляющего вещества произошел на третьей дорожке бассейна Fitness House. «Фонтанка» также называет число в восемь пострадавших. Еще троим детям помощь была оказана на месте, их родители отказались от госпитализации.