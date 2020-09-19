В России за сутки выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя составил 0,56%, общее число заразившихся достигло 1 097 251.
Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Московской области (0,2%), Чувашии, Чечне, Москве, Тульской и Смоленской областях (по 0,3%).
Новые 212 случав заражения выявлены в Санкт-Петербурге, 180 в Ростовской области, 175 в Московской области, 164 в Нижегородской области и 151 в Воронежской области.
Всего в настоящее время в стране болеют 171 450 человек.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, увеличилось в России за сутки на 5 255, всего уже выздоровели 906 462 человека.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,6% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 210 пациентов в Ставропольском крае, 168 — в Нижегородской области, 160 — в Московской области, 155 — в Самарской области и 129 — в Челябинской.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 144 против 134 днем ранее, всего умерли 19 339 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составила 1,76% от всех заразившихся в России.
За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 9 — в Самарской области, 8 — в Свердловской области, по 6 — в Московской, Омской, Ростовской областях и Краснодарском крае, еще в 35 регионах число умерших не превышало 5.