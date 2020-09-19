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10:53 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 065 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 19 июля превысило 6 тыс. и составило 6 065. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 19.09
Инфицировано1 097 251+6 065
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
5.0918.09
Скончалось19 339+144
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
5.0918.09
Выздоровело906 462+5 255
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
5.0918.09
Инфицировано30 513 096+319 908
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
5.0918.09
Скончалось951 994+5 648
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
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5414
5.0918.09
Выздоровело20 781 642+241 799
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
5.0918.09
Источник: Reuters

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя составил 0,56%, общее число заразившихся достигло 1 097 251.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Московской области (0,2%), Чувашии, Чечне, Москве, Тульской и Смоленской областях (по 0,3%).

Новые 212 случав заражения выявлены в Санкт-Петербурге, 180 в Ростовской области, 175 в Московской области, 164 в Нижегородской области и 151 в Воронежской области.

Всего в настоящее время в стране болеют 171 450 человек.

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Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, увеличилось в России за сутки на 5 255, всего уже выздоровели 906 462 человека.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 210 пациентов в Ставропольском крае, 168 — в Нижегородской области, 160 — в Московской области, 155 — в Самарской области и 129 — в Челябинской.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 144 против 134 днем ранее, всего умерли 19 339 человек. Согласно данным штаба, доля умерших составила 1,76% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 9 — в Самарской области, 8 — в Свердловской области, по 6 — в Московской, Омской, Ростовской областях и Краснодарском крае, еще в 35 регионах число умерших не превышало 5.

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