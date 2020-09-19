13:59 (мск), источник: ТАСС
Врачи рассказали о состоянии детей после отравления хлором в Петербурге
По словам медиков, у двоих детей состояние средней тяжести, а у троих — легкая степень ингаляционного отравления.
Состояние всех пятерых детей, отравившихся в пятницу парами хлора в бассейне в
«Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное: двоих детей — средней тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с легкой степенью ингаляционного отравления. Прогноз однозначно будет благополучный в этой истории», — сказала Исанкина.
В пятницу на городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга. Троих врачи осмотрели на месте, еще пятеро детей были отправлены в больницу. Четырем из них 7−8 лет, возраст еще одного госпитализированного — 15 лет.
Прокуратура Фрунзенского района