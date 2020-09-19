Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 19 сентябряДень рождения смайлика, первый в истории конкурс красоты, открытие первой международной железной дороги и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Юбилей Ларисы Долиной
2855-летие Дмитрия Медведева
13:59 (мск), источник: ТАСС

Врачи рассказали о состоянии детей после отравления хлором в Петербурге

По словам медиков, у двоих детей состояние средней тяжести, а у троих — легкая степень ингаляционного отравления.

Состояние всех пятерых детей, отравившихся в пятницу парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге, стабильное, сообщила главный врач Детской городской клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина в субботу в эфире телеканала «Россия-24». По ее мнению, «прогноз однозначно благополучный».

«Состояние всех пятерых детей на сегодняшний момент стабильное: двоих детей — средней тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с легкой степенью ингаляционного отравления. Прогноз однозначно будет благополучный в этой истории», — сказала Исанкина.

В пятницу на городской станции скорой помощи ТАСС сообщили, что восемь детей отравились парами хлора, купаясь в бассейне во Фрунзенском районе Петербурга. Троих врачи осмотрели на месте, еще пятеро детей были отправлены в больницу. Четырем из них 7−8 лет, возраст еще одного госпитализированного — 15 лет.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга в связи с инцидентом начала проверку. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Трамп: Россия украла информацию о гиперзвуковом оружии у США
Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от COVID-19
Инфекционист Минздрава: осенью в России не будет второй волны
Расходы на экономику впервые за 7 лет превысят траты на армию
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Зачем паломники-хасиды хотят на Украину
Грузинский политик назвал победу над «Динамо» местью России
Hi-Tech
Как вывести изображение с телефона на телевизор Не только фото, но и презентации, фильмы, игры
Авто
Чем запомнится неделя автомобилистам (видео) Новые Kia Rio и Hyundai Solaris, приподнятая Lada, наследник японского спорткара и еще шесть главных автомобильных новостей в удобной подборке
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Дети
Фото Эмина Агаларова со всеми сыновьями умилило поклонников Артист старается как можно больше внимания уделять детям
Новости партнеров
Единовременная выплата 18 тыс. руб. родившимся до 1965 года
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Бард Новиков рассказал, почему Ефремова плохо примут в колонии
Президент России жёстко раскритиковал действия Башкирской содовой компании
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь