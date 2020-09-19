Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
22:33 (мск), источник: Известия

Ведущего «Русского лото» ввели в кому

Актер, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов введен в медикаментозную кому. Артист был госпитализирован в Москве с пневмонией, сообщает 19 сентября РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

По данным телеканала, 71-летний Борисов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В 1980-х был главным режиссером Томского драматического театра, в 1990 году стал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».

Факт госпитализации подтвердила и сестра ведущего.

«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Все обследуют, пока еще ничего неизвестно», — сказала Нина Борисовна.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пошли на прорыв: паломники-хасиды штурмуют границу Украины
Раздать всё: американский миллиардер отдал последний доллар
Спецслужбы перехватили отравленную посылку для Трампа
Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Глава Минтруда рассказал о новых изменениях в Трудовом кодексе
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд
Названы 5 главных «пиратских» мест России
Hi-Tech
Илон Маск показал свинью с электронным чипом в мозге. Что думают об этом нейробиологи? Маск обещает вживить такого рода имплант человеку в течение года
Горячие темы на Авто
Информация к размышлению.Дежавю. 346
Всем привет! И пока. 249
Куда мы катимся.... В пятницу передастов обсуждают , а не музыку слушают... 223
Как вы считаете, в Древней Греции действительно был распространён гомосексуализм? 213
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вопрос, живущим в РФ! И имеющих детей школьников, студентов 567
Поиграем в "верю - не верю"? 538
Кинотавр 2020 462
Поэтический конкурс № 18 («Семеро смертных»). Голосование 447
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь