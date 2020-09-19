22:33 (мск), источник: Известия
Ведущего «Русского лото» ввели в кому
Актер, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов введен в медикаментозную кому. Артист был госпитализирован в Москве с пневмонией, сообщает 19 сентября РЕН ТВ.
По данным телеканала, 71-летний Борисов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В 1980-х был главным режиссером Томского драматического театра, в 1990 году стал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».
Факт госпитализации подтвердила и сестра ведущего.
«Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает. Все обследуют, пока еще ничего неизвестно», — сказала Нина Борисовна.