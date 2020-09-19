23:30 (мск), источник: Известия
Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
В возрасте 71 года в Москве умер режиссер, актер и ведущий «Русского лото» Михаил Борисов.
Заслуженный артист России был госпитализирован 19 сентября прямо со съемочной площадки
Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».