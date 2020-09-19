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23:37 (мск), источник: Life.ru

Умер бывший барабанщик Оззи Оcборна и рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк

Ему было 73 года.

Бывший барабанщик британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом рассказал его коллега по сцене, клавишник, гитарист и автор песен Кен Хенсли в «фейсбуке».

— Мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я когда-либо выступал, проиграл свою битву с раком. Он умер мирно, слава Господу, но его будет ужасно не хватать, — написал он.

Свои соболезнования и слова поддержки супруге умершего выразили также другие участники Uriah Heep, работа с которыми принесла Керслейку наибольшую известность. Он вошёл в состав группы в 1971-м, а уже год спустя его имя было написано на четвёртой по счёту студийной пластинке музыкантов, в общей сложности он участвовал в записи ещё 14 альбомов в разные годы.

Опубликовано Kate Chevalier Суббота, 19 сентября 2020 г.

Стоит отметить, что именно Керслейк был барабанщиком известного британского рок-музыканта Оззи Озборна во время записи его первого студийного альбома Blizzard of Ozz. Будучи выпущенным в 1980 году, он по-прежнему остаётся самым продаваемым диском Озборна. Кейслек не дожил до 40-летнего юбилея пластинки буквально один день, она увидела свет 20 сентября.

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