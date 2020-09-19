Опубликовано Kate Chevalier Суббота, 19 сентября 2020 г.
23:37 (мск), источник: Life.ru
Умер бывший барабанщик Оззи Оcборна и рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк
Ему было 73 года.
Бывший барабанщик британской
— Мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я
Свои соболезнования и слова поддержки супруге умершего выразили также другие участники Uriah Heep, работа с которыми принесла Керслейку наибольшую известность. Он вошёл в состав группы в 1971-м, а уже год спустя его имя было написано на четвёртой по счёту студийной пластинке музыкантов, в общей сложности он участвовал в записи ещё 14 альбомов в разные годы.
Стоит отметить, что именно Керслейк был барабанщиком известного британского