В России за сутки выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 18 июля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6 148, что является максимальным значением с 18 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,6%, общее число заразившихся достигло 1 103 399.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%), в Москве, Московской области, Тульской области, Татарстане, Ненецком АО (по 0,3%).
В частности, новые 860 случаев заражения выявлены в Москве, 214 — в
Всего в настоящее время в России болеют 174 624 человека.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, возросло за минувшие сутки на 2 895, до 909 357. По данным штаба, с начала эпидемии выздоровели в общей сложности 82,4% заразившихся.
В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 892 пациента в Москве, 179 — в Саратовской области, 176 — в Московской области, 108 — в
Число летальных исходов
За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в