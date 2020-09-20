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10:42 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 18 июля

Суточный рост числа заразившихся ускорился до 0,6%

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:22 MSK, 20.09
Инфицировано1 103 399+6 148
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
7.0920.09
Скончалось19 418+79
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
7.0920.09
Выздоровело909 357+2 895
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
7.0920.09
Инфицировано30 794 731+262 876
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
6.0919.09
Скончалось957 192+4 788
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
6.0919.09
Выздоровело21 056 061+260 649
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
6.0919.09
Источник: Reuters

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 6 148, что является максимальным значением с 18 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост увеличился до 0,6%, общее число заразившихся достигло 1 103 399.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%), в Москве, Московской области, Тульской области, Татарстане, Ненецком АО (по 0,3%).

В частности, новые 860 случаев заражения выявлены в Москве, 214 — в Санкт-Петербурге, 188 — в Московской области, 178 — в Ростовской области, 165 — в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в России болеют 174 624 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, возросло за минувшие сутки на 2 895, до 909 357. По данным штаба, с начала эпидемии выздоровели в общей сложности 82,4% заразившихся.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 892 пациента в Москве, 179 — в Саратовской области, 176 — в Московской области, 108 — в Санкт-Петербурге и 100 — в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 79 против 144 днем ранее, всего умерли 19 418 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 13 — в Москве, по 5 — в Ростовской области, Ставропольском и Алтайском краях, еще в 20 регионах число умерших не превышало 4.

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