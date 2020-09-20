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13:24 (мск), источник: РИАМО

«Желтый» уровень опасности из‑за ветра объявили в Московском регионе на 21 сентября

Такой же уровень опасности погоды объявили на территории еще трех областей Центрального федерального округа.

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Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 20 сен. В Подмосковье и столице на 21 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра объявили с 09:00 до 21:00 21 сентября. До 09:00 21 сентября в регионе не требуется оповещение о погоде.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской, Рязанской и Орловской областей. Кроме того, на территории Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 21 сентября ожидается переменная облачность, будет без осадков. Температура ночью составит 5−7 градусов, днем — 14−16 градусов. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

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