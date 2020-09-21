Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
16Юбилей Ларисы Долиной
04:13 (мск), источник: Газета.Ру

Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова

Мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова призналась, что простила актера. По словам женщины, в ситуации с прощением «даже говорить нечего». Кроме того, она подчеркнула, что накануне гибели сына у нее было предчувствие.

Источник: Агентство «Москва»

Мать Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера, по вине которого погиб ее сын. Кроме того, Мария Захарова ужаснулась, узнав, что у заслуженного артиста, который был приговорен к восьми годам колонии общего режима, осталось трое несовершеннолетних детей.

Читайте также
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову

«Могла бы простить Ефремова? Естественно. Даже говорить нечего, — цитирует женщину “Собеседник”. — Его признали виновным в аварии? Ну, все равно, что уж теперь поделаешь. Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер».

Она также призналась, что накануне гибели сына у нее было предчувствие: «Накануне смерти Сережи мне было плохо. “Батюшки, — подумала я. — Как у меня голова разболелась!” [Предчувствие было], это естественно. [Сын мне снится], а как же. Так ведь не бывает, чтобы похоронить — и все».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. 56-летний актер, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Сергей Захаров — вскоре тот скончался от полученных травм в больнице. На Ефремова было заведено уголовное дело, несколько месяцев он провел под домашним арестом, и 8 сентября суд вынес решение: артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тыс. пострадавшей стороне. При этом мать Захарова потерпевшей по делу не проходила.

После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг защищавшего его интересы юриста Эльмана Пашаева и обратился с апелляцией. Как пояснил новый адвокат актера Роман Филиппов, сторона Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор до условного.

При рассмотрении жалоб на приговор мы будем просить суд смягчить приговор Михаилу Олеговичу до условного. Сейчас он признает вину и раскаивается в содеянном, мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется [в связи с их позицией].
Роман Филиппов
(цитата по РИА «Новости»)

Вместе с тем Филиппов подчеркнул, что дата рассмотрения апелляции на данный момент остается неизвестной, однако заседание по этому поводу стоит ожидать в течение месяца.

Читайте также
Правозащитники рассказали об условиях содержания Ефремова в СИЗО

В свою очередь член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева на днях сообщила, что Ефремов, находящийся в СИЗО, увлекся книгами на тюремную тематику.

«Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой: одна из книг была посвящена тюремной теме», — цитирует ее Ura.Ru.

Кроме того, она заявила об улучшении настроения артиста после появления у него новых адвокатов. «Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным. Мне кажется, настроение у него изменилось из-за появления двух новых адвокатов. Он считает, что они ему помогут», — заключила Меркачева.

Антон Борисов

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 Политика пандемии: Путину и Трампу дали «Шнобелевку»
Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус
В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах
Количество граждан за чертой бедности приблизилось к 20 млн
СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу
В Израиле запретили удаляться от дома более чем на километр
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Что с коленями Меган Маркл?
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Авто
Москвичи смогут сдавать машины в каршеринг Москвичи смогут заработать, сдавая свои машины в каршеринг в те моменты, когда ими не пользуются. Владелец автомобиля сможет сам выбирать, кому разрешит взять его в аренду
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Это случилось с мамой Легкоступовой у гроба звезды
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Ученые определили, что вызывает рак у людей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь