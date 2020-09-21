Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
00:23 (мск), источник: Life.ru

Россиянку на курорте в Турции насмерть сбил микроавтобус

Водитель транспортного средства задержан и находится под стражей.

Гражданку России насмерть сбил микроавтобус в турецком курортном городе Кемер, который находится в провинции Анталья. Об этом сообщает портал Sabah.

Читайте также
В Турции два автобуса с российскими туристами попали в ДТП

Уточняется, что трагический инцидент произошел на бульваре Ататюрка. Женщина отправилась из отеля на пляж, при переходе дороги на нее совершил наезд микроавтобус. Как сообщается, водитель транспортного средства сдавал назад и не заметил проходившую россиянку.

На место немедленно прибыли экстренные службы, полиция и скорая. От полученных травм туристка скончалась. Позже выяснилось, что погибшей оказалась 65-летняя гражданка РФ.

В данный момент водитель микроавтобуса задержан правоохранительными органами и находится под стражей.

 Смолов забил, "Локо" победил. Железнодорожники наконец-то прервали грустну
"Спартак" догнал "Зенит" в турнирной таблице. Питерцы выше только из-за ра
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
В ВОЗ оценили шансы повторного карантина в России
Паром с россиянами сел на мель в Финляндии
Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии
Ушли молодыми: наши актеры, умершие слишком рано
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Олимпийская чемпионка рассказала о калечащих себя фигуристках
Здоровье
Диетолог назвала полезный для сердца и нервной системы продукт И дала рекомендации по его употреблению.
Hi-Tech
Раскрыли секретные коды AliExpress Новая распродажа и скидки внутри!
Кино
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020» Один из самых престижных российских киносмотров завершается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Это случилось с мамой Легкоступовой у гроба звезды
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Устала от лжи: жена Зеленского рассказала правду
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь