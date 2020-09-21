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09:18 (мск), источник: Интерфакс

Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к еще одному убийству

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Следователи начали проверять арестованного бизнесмена и политика Анатолия Быкова на причастность к подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Грабовской пережил покушение, напомнили в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Проверять обстоятельства нападения на Грабовского следователи начали в связи с делом о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК), по которому проходит Быков.

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Предварительно установлено, что в начале октября 2004 года Быков предложил знакомому убить Грабовского. Их беседа состоялась в поселке Удачном.

«Киллер согласился и стал следить за потерпевшим, — говорится в пресс-релизе СК. — 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский».

Потерпевший сумел увести машину с линии обстрела и спас себе жизнь. Стрелявший увидел, что пули пробили кузов и лобовое стекло, но не попали в водителя, сбежал, напомнили в СК.

Быков, предприниматель, бывший депутат Красноярского заксобрания и лидер краевого отделения «Патриотов России», был задержан 7 мая. Сначала ему вменили соучастие в двойном убийстве в 1994 году, а также руководство преступным сообществом. Окончательные обвинения по делу о двойном убийстве ему предъявили в сентябре.

В августе следствие добавило Быкову обвинение в организации убийства по найму. По версии следствия, он в 2004 году поручил знакомому убить учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов и пообещал киллеру $50 000. Заказ был выполнен в январе 2005 года, но киллеру заплатили только пятую часть обещанной суммы, утверждают в СК.

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