Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
10:38 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 196 заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированных составляет 1 109 595.

Коронавирус COVID-19
10:52 (мск)В Москве за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом с 23 июня
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
7.0920.09
Скончалось19 489+71
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
7.0920.09
Выздоровело911 973+2 616
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
7.0920.09
Инфицировано31 033 397+238 666
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
7.0920.09
Скончалось960 736+3 544
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
7.0920.09
Выздоровело21 256 938+200 877
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
7.0920.09
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 196, до 1 109 595. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Видео
Путин: Россия эффективно противостоит коронавирусу

По его данным, в относительном выражении суточный прирост второй день подряд держится на уровне 0,6%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 616 за сутки, всего выздоровели 911 973 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 71 против 79 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 489 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
«Аэрофлот» официально объявил о начале допэмиссии
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова
Революция трудовой жизни: кто, зачем и когда вернется в офисы
Быкова заподозрили в подстрекательстве к еще одному убийству
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
«Секретный» российский вертолет заметили в Китае (фото) Его назначение остается неизвестным
Горячие темы на Авто
Что бы все были довольны. 545
Информация к размышлению.Дежавю. 347
Куда мы катимся.... В пятницу передастов обсуждают , а не музыку слушают... 223
ПЯТНИЦА! Вы проснулись ... и хорошего настроения вам! 149
Кино
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020» Один из самых престижных российских киносмотров завершается на берегу Черного моря. Подробности — в репортаже Кино Mail.ru
Новости партнеров
Единовременная выплата 18 тыс. руб. родившимся до 1965 года
Путин вновь вынужден лично заниматься проблемами медиков – много бюрократии
Путин высказал своё мнение о споре вокруг Куштау: люди правы
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Дети
Беременная Наталья Подольская подверглась критике за смелый снимок Певице пришлось обратиться к поклонникам
Леди
Какие джинсы носили принцесса Диана, Монро и другие иконы стиля Вдохновляемся самыми легендарными образами
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь