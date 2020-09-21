11:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле
Независимая экспертиза после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак) показала, что раны на его теле нанес
«Исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал
По его словам, родственники погибшего обратились к услугам независимого специалиста.
Он работал с фотографиями тела, поскольку его родным и защитникам пока не показали, с данным проведенной следствием экспертизы не ознакомили.
Ранее Михальчик говорил, что перед смертью из Марцинкевича выбивали показания. Его посадили в
Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник. Родители не поверили в самоубийство сына и погибшего потребовали возбудить дело об убийстве.