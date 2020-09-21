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11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат семьи Тесака раскрыл результаты экспертизы ран на его теле

Независимая экспертиза после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак) показала, что раны на его теле нанес кто-то другой. Эти результаты в разговоре с ТАСС раскрыл адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

Источник: РИА "Новости"

«Исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», — сказал он.

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По его словам, родственники погибшего обратились к услугам независимого специалиста.

Он работал с фотографиями тела, поскольку его родным и защитникам пока не показали, с данным проведенной следствием экспертизы не ознакомили.

Ранее Михальчик говорил, что перед смертью из Марцинкевича выбивали показания. Его посадили в пресс-хату и заставили признаться в тяжких преступлениях и убийствах.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву. В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник. Родители не поверили в самоубийство сына и погибшего потребовали возбудить дело об убийстве.

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