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13:46 (мск), источник: Интерфакс

Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство их родственников, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовным делам об убийстве Булатова и покушении на убийство Смольского, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд руб. в виде компенсации за моральный ущерб. «Они признаны гражданским истцом по делу», — сказала судья Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест $400 тыс. родственницы Фургала.

Басманный суд уже арестовал у Фургала два автомобиля — «Тойота Лэнд Крузер» и «Лексус», а также более 3 млн рублей. В начале сентября суд продлил срок содержания под стражей экс-губернатору до 9 декабря 2020 года.

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Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции московского Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах. Вину Фургал не признает.

Согласно материалам дела, под арестом оказались $400 тыс. (около 29 млн руб. по текущему курсу ЦБ — ИФ), которые принадлежат гражданке Олесе Киреевой. По данным защиты экс-губернатора, это племянница бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой, она находится в Хабаровске.

«Я не согласен с этим решением, потому что, когда мы были в браке со Стародубовой, мы заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. Cейчас мы официально в разводе. Тем более неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение», — заявил Фургал в Мосгорсуде.

В свою очередь суд установил, что Стародубова должна принять участие в судебном разбирательстве. Заседание отложено на 15:00 30 сентября.

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