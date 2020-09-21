Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации

Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовным делам об убийстве Булатова и покушении на убийство Смольского, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд руб. в виде компенсации за моральный ущерб. «Они признаны гражданским истцом по делу», — сказала судья Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест $400 тыс. родственницы Фургала.
Басманный суд уже арестовал у Фургала два автомобиля — «Тойота Лэнд Крузер» и «Лексус», а также более 3 млн рублей. В начале сентября суд продлил срок содержания под стражей экс-губернатору до 9 декабря 2020 года.
Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции московского Басманного суда он находится под арестом.
По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004—2005 годах. Вину Фургал не признает.
Согласно материалам дела, под арестом оказались $400 тыс. (около 29 млн руб. по текущему курсу ЦБ — ИФ), которые принадлежат гражданке Олесе Киреевой. По данным защиты экс-губернатора, это племянница бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой, она находится в Хабаровске.
«Я не согласен с этим решением, потому что, когда мы были в браке со Стародубовой, мы заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. Cейчас мы официально в разводе. Тем более неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение», — заявил Фургал в Мосгорсуде.
В свою очередь суд установил, что Стародубова должна принять участие в судебном разбирательстве. Заседание отложено на 15:00 30 сентября.