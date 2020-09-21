Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване

За несколько месяцев там погибло более 300 животных.

Источник: ajoheyho/СС0

Специалисты Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны сделали официальное заявление по поводу массовой гибели слонов в стране летом 2020 года.

Проведенные исследования показали, что причиной смерти животных стали токсины, вырабатываемые цианобактериями, обитающими в воде.
Новость
Крошечный родственник слона «воскрес» из мертвых

По словам ученых, далеко не все из этих микроорганизмов вырабатывают токсины, но из-за изменения климата и повышения общей температуры, такие ядовитые цианобактерии стали встречаться в природе Ботсваны намного чаще.

Несмотря на подтвержденные данные, специалисты пока не могут дать ответ на вопрос, почему именно слоны стали жертвой токсичных веществ и именно в одном определенном районе.

Кстати, массовая гибель слонов в летние месяцы также наблюдалась и в соседнем Зимбабве. Однако местные ученые пока о причинах не сообщают, пишет Reuters.

Напомним, слоны начали погибать по непонятным причинам на севере Ботсваны в начале мая. К середине лета было известно о более чем 300 умерших слонов. Бивни животных были на месте, так что версию о браконьерстве исключили сразу. Среди возможных причин их гибели ученые называли отравление или неизвестный патоген.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
В Африке одобрили испытания полынного напитка от COVID-19
Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября
Как выглядят заброшенные пионерские лагеря (фото)
Hi-Tech
Почему нельзя класть горячее в холодильник? А если совсем на чуть-чуть?
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Дети
5-летняя дочка Ивана Урганта растет его копией (фото) Валерии исполнилось 5 лет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь