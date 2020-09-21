16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване
За несколько месяцев там погибло более 300 животных.
Специалисты Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны сделали официальное заявление по поводу массовой гибели слонов в стране летом 2020 года.
По словам ученых, далеко не все из этих микроорганизмов вырабатывают токсины, но
Несмотря на подтвержденные данные, специалисты пока не могут дать ответ на вопрос, почему именно слоны стали жертвой токсичных веществ и именно в одном определенном районе.
Кстати, массовая гибель слонов в летние месяцы также наблюдалась и в соседнем Зимбабве. Однако местные ученые пока о причинах не сообщают, пишет Reuters.
Напомним, слоны начали погибать по непонятным причинам на севере Ботсваны в начале мая. К середине лета было известно о более чем 300 умерших слонов. Бивни животных были на месте, так что версию о браконьерстве исключили сразу. Среди возможных причин их гибели ученые называли отравление или неизвестный патоген.
Екатерина Гура