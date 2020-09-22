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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона»

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали его главу Виссариона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Telegram-канале «Борус» появилась информация, что главу «Города Солнца» Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя. Также на видео запечатлен вертолет. В канале сообщается, что на территории приземлилось несколько вертолетов.

«Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион», — сказал собеседник агентства.

В региональном главке СК и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.

Несколько тысяч последователей общины Виссариона, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Они считают своего лидера вторым пришествием Христа.

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