Источник: в Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона»

Ранее в Telegram-канале «Борус» появилась информация, что главу «Города Солнца» Сергея Торопа (Виссарион) и его помощника Владимира Ведерникова увезли на вертолете силовики. Также опубликовано видео, на котором люди в камуфлированной форме с автоматами находятся в сельской местности и не пропускают сельского жителя. Также на видео запечатлен вертолет. В канале сообщается, что на территории приземлилось несколько вертолетов.
«Работают не наши, подробности не знаю. Предварительно, задержан Виссарион», — сказал собеседник агентства.
В региональном главке СК и управлении МВД по краю информацию не комментируют. В районной администрации также сообщили, что не осведомлены об операции.
Несколько тысяч последователей общины Виссариона, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Они считают своего лидера вторым пришествием Христа.