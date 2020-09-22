В России четвертый день подряд число новых заболевших COVID-19 превышает 6 тыс

Умерли за последние сутки 160 человек (накануне 71), общее число скончавшихся достигло 19 649. Выздоровели 5976 человек (накануне 2616), за все время — 917 949.
Больше всего новых случаев в регионах:
Самое высокое число умерших зарегистрировано в
Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,8 млн), на втором — Индия (более 5,5 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).
В России в течение последней недели фиксируется ежедневный рост заболеваемости COVID-19. Власти и медики, однако, называют ситуацию стабильной и объясняют увеличение новых случаев наступлением сезона респираторных заболеваний, возвращением людей из отпусков, началом учебного года и другими факторами.