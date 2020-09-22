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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В России четвертый день подряд число новых заболевших COVID-19 превышает 6 тыс

За последние сутки зарегистрировано 6215 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6196 человек. Общее число заболевших достигло 1 115 810.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
8.0921.09
Скончалось19 649+160
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
8.0921.09
Выздоровело917 949+5 976
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
8.0921.09
Инфицировано31 328 661+284 628
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
8.0921.09
Скончалось964 844+4 018
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
8.0921.09
Выздоровело21 504 875+244 940
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
8.0921.09
Источник: Reuters

Умерли за последние сутки 160 человек (накануне 71), общее число скончавшихся достигло 19 649. Выздоровели 5976 человек (накануне 2616), за все время — 917 949.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 980 (всего 278 388);
  • Санкт-Петербург — 211 (41 151);
  • Ростовская область — 181 (20 421);
  • Московская область — 172 (71 901);
  • Нижегородская область — 157 (31 083).

Самое высокое число умерших зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 25 человек (всего 2 802) и в Москве — 15 (5084).

Россия занимает четвертое место по числу заболевших в мире, по числу умерших — 12-е, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заразившихся сейчас США (6,8 млн), на втором — Индия (более 5,5 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).

В России в течение последней недели фиксируется ежедневный рост заболеваемости COVID-19. Власти и медики, однако, называют ситуацию стабильной и объясняют увеличение новых случаев наступлением сезона респираторных заболеваний, возвращением людей из отпусков, началом учебного года и другими факторами.

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