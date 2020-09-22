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13:55 (мск), источник: Интерфакс

ВОЗ сообщила о выявлении рекордного числа случаев COVID-19 в мире

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что распространение коронавируса COVID-19 в мире активизируется, но летальных исходов фиксируется меньше.

Источник: Reuters

Согласно данным организации, распространенным в ночь на вторник, за прошлую неделю в мире было выявлено почти 2 млн новых случаев заражения, это на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

«Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии», — констатирует ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 31,5 млн случаев заражения COVID-19, почти 968 тыс. инфицированных скончались, более 23,1 млн — выздоровели.

Самое большое количество выявленных случаев заражения приходится на США (7 млн), Индию (5,5 млн) и Бразилию (4,5 млн).

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