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13:53 (мск), источник: Интерфакс

Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Десять депутатов Госдумы в настоящий момент проходят лечение от коронавируса в больницах, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
9.0922.09
Скончалось19 649+160
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
9.0922.09
Выздоровело917 949+5 976
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
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20.09
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21.09
2616
22.09
5976
9.0922.09
Инфицировано31 352 177+259 282
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
9.0922.09
Скончалось965 529+4 228
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
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19.09
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20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
9.0922.09
Выздоровело21 523 493+249 283
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
9.0922.09
Источник: Reuters

«На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек, 10 депутатов находятся в больницах, у всех по-разному протекает заболевание. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью», — сказал Володин на заседании.

Таким образом председатель Госдумы прокомментировал вопрос депутата Сергея Иванова о возможности депутатов высказываться по законопроектам, рассматриваемым в первом чтении.

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«Я считаю, что недопустимо лишать депутатов возможности высказываться по вопросам первого чтения, у нас в регламенте такая норма предусмотрена по вопросам третьего чтения по одному представителю от фракции», — сказал Иванов. По словам депутата, из-за введенных ограничений не все парламентарии участвуют в принятии решений по законопроектам.

«Если парламент в Европе не собирается, это их право, но они и решения не принимают, у нас решения принимают 226 человек, у нас даже заседания комитетов не проводятся, все в протокольном порядке», — отметил Иванов.

Володин в свою очередь сказал, что решение о продлении закрытого режима работы Госдумы, включая ограничение количества посетителей и проведение заседаний комитетов по видеоконференцсвязи, было поддержано всеми депутатами.

«Что касается обсуждения законопроектов, мы с вами через реализацию новых форматов эту возможность сегодня используем, в том числе через обсуждение законов во фракциях», — сказал председатель Госдумы.

Видите, третий ряд пустой. Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы были вынуждены принять решение о самоизоляции тех, кто с ним на одном ряду находился.
Вячеслав Володин
спикер нижней палаты парламента

В свою очередь председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что по уважительной причине на заседании во вторник отсутствуют 55 депутатов.

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