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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тверской области разбился Су-30

В Тверской области во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Экипаж катапультировался, на земле разрушений нет, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Экипаж благополучно катапультировался и после приземления летчики вышли на связь. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении ЗВО (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет упал в лесистой местности. На место крушения выехала комиссия ЗВО.

Су-30 — российский двухместный истребитель. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Среди последних случаев крушения разных модификаций Су-30 известно о падении истребителей в Венесуэле в 2019 году и Алжире в 2020 году.

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