17:33 (мск), источник: Коммерсантъ
В Тверской области разбился Су-30
В Тверской области во время планового
«Экипаж благополучно катапультировался и после приземления летчики вышли на связь. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении ЗВО (цитата по «Интерфаксу»).
Самолет упал в лесистой местности. На место крушения выехала комиссия ЗВО.
Су-30 — российский двухместный истребитель. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.
Среди последних случаев крушения разных модификаций Су-30 известно о падении истребителей в Венесуэле в 2019 году и Алжире в 2020 году.