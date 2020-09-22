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18:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Отвратительный поступок, совершенный ради славы». Марк Чепмен попросил прощения за убийство Джона Леннона

Марк Чепмен, убивший Джона Леннона в 1980 году, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно спустя 40 лет после совершенного преступления. С документами слушания, на котором рассматривалась возможность досрочного освобождения Чепмена, ознакомились журналисты агентства Press Association.

Джон Леннон и Йоко Оно в 1970 году
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Вечером 8 декабря 1980 года Чепмен в присутствии Оно выстрелил Леннону в спину четыре раза, когда пара возвращалась в свою квартиру в Нью-Йорке. Леннону было 40 лет, и в тот момент он был одним из известнейших людей на планете: создателем «Битлз», сольным музыкантом, политическим активистом.

Будучи поклонником «Битлз» с многолетним стажем, Чепмен спланировал убийство до мелочей. Когда приехала полиция, он сидел на месте преступления и читал книгу «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, с главным героем которой он себя ассоциировал.

За убийство Леннона Чепмен получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет.

С 2000 года комиссия отказала ему в этом 11 раз.

Последнее слушание, на котором он извинился перед Оно, прошло в августе. На нем Чепмен рассказал суду, что убил Леннона ради личной славы. Заключенный добавил, что думает о своем «отвратительном поступке» каждый день и что считает правильной мерой наказания для себя смертную казнь.

«Он был очень, очень, очень знаменит»

Фото Чепмена после ареста в 1980 году | Источник: Reuters

«Я хочу снова подчеркнуть, что сожалею о своем преступлении, — сказал Чепмен, выступая перед комиссией по досрочному освобождению в тюрьме Венде штата Нью-Йорк. — Моему поступку нет оправдания. Это было сделано ради личной славы. Я считаю, что это худшее преступление, которое только можно совершить против ни в чем не повинного человека».

Он был невероятно знаменит. Я убил его не из-за его личных качеств, не из-за того, каким он был человеком. Он был семейным человеком. Он был символом. Он был человеком, который поднимал такие вопросы, о которых мы сейчас можем говорить, и это замечательно.
Марк Чепмен

«Я убил его, потому что он был очень, очень, очень знаменит, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал личной славы, я думал только о себе», — добавил Чепмен.

«Я хочу очень сильно это подчеркнуть. Это было крайне эгоистичное деяние. Я хочу извиниться перед ней [Оно] за ту боль, которую я ей причинил. Я думаю об этом все время».

В документах, доступ к которым получило агентство Press Association, говорится, что комиссия в очередной раз отказала Чепмену в досрочном освобождении, так как оно было бы несовместимо с благополучным функционированием общества.

На момент преступления Чепмену было 25 лет. Сейчас ему 65, он женат, а его супруга живет недалеко от тюрьмы строгого режима, в которой Чепмена содержат последние восемь лет ради его безопасности. Там он выполняет должность канцелярского работника и другие работы.

На слушании перед комиссией его описали как глубоко религиозного человека, убежденного христианина.

«Изоляция и одиночество»

Поклонники Леннона регулярно поминают его в Центральном парке Нью-Йорка, недалеко от квартиры, где он жил | Источник: Reuters

На месте преступления у Чепмена была при себе книга Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Вспоминая об этом на выступлении перед комиссией, Чепмен сказал, что ему был близок главный герой, страдавший от изоляции и одиночества.

После этого он добавил, что заслуживает смертной казни, которую в штате Нью-Йорк отменили в 2007 году, а последнего заключенного там казнили почти 60 лет назад.

«Когда ты целенаправленно планируешь кого-то убить, зная, что это скверно, но ты делаешь это ради себя, это заслуживает смертной казни в моем понимании, — сказал Чепмен. — Кто-то со мной не согласен, всем сейчас дают второй шанс».

Когда Чепмена спросили, справедливо ли его наказание, он ответил:

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«Я не заслуживаю ничего. Если закон и вы предпочтете оставить меня здесь до конца моих дней, никаких жалоб с моей стороны не будет».

В своем решении комиссия по условному освобождению пришла к выводу, что Чепмена нельзя выпускать из тюрьмы, предписав ему «личностный рост и продуктивное использование времени».

«Важе жестокое деяние принесло горе не только семье и бывшим коллегам по коллективу, но всему миру», — говорится в заключении.

В следующий раз возможность попросить о досрочном освобождении прявится у Чепмена через два года.

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