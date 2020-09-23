Михаил Абызов хочет лично спасти свои активы от конфискации Генпрокуратурой

Стоит отметить, что в случае с иском к Михаилу Абызову прокуроры не стали соизмерять его доходы и расходы, а также выявлять между ними разницу, как это было в делах о конфискации активов у бывших губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, руководителей подмосковных районов Александра Шестуна и Александра Постриганя, а также полковников МВД и ФСБ Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина.
На этот раз прокуроры пытаются доказать нарушение экс-министром Абызовым ранее еще не использованных на практике положений антикоррупционного законодательства.
Надзор установил, что в период государственной службы, с мая 2012 года по май 2018 года, Михаил Абызов фактически управлял пятью кипрскими фирмами Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Traiding Ltd, что позволило прокурорам обвинить ответчика в занятии несовместимой с министерской должностью коммерческой деятельностью и в использовании иностранных финансовых инструментов (банковских счетов, акций, трастов и т. д.), запрет на владение которыми для чиновников был введен еще в апреле 2013 года.
Также в иске отмечается, что у Михаила Абызова имелась возможность передать по закону имущество, в том числе зарубежные активы, в доверительное управление и тем самым сохранить его в пределах правового поля. Однако он эти требования, по данным надзора, не исполнил, а продолжил ими, несмотря на антикоррупционные запреты, управлять, переведя их тем самым в теневой сектор экономики, в том числе при продаже акций компании СИБЭКО.
В заявлении надзорного ведомства утверждается, что в 2018 году Михаил Абызов принял личное участие в продаже акций этого ОАО. Для этого экс-министр и его доверенные лица неоднократно проводили с представителями покупателей встречи, на которых обсуждались условия сделок, вопросы их добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки, отмечается в иске, господин Абызов лично вел переговоры с руководителями ряда банков. В 2018 году акции ОАО СИБЭКО были проданы АО «Кузбассэнерго» и АО ХСРК за 32,5 млрд руб.
Именно предполагаемое активное участие ответчика в сделке позволило Генпрокуратуре прийти к выводу, что Михаил Абызов оказывал подконтрольным организациям содействие как министр Российской Федерации и использовал для достижения результата свой «должностной авторитет».
По данным «Ъ», Михаил Абызов, находящийся сейчас под стражей в рамках уголовного расследования, решил лично участвовать в слушаниях.
Сторона ответчиков пока отказывается от комментариев, тем не менее известно, что иск экс-министром не признается и он настаивает на том, чтобы заявление Генпрокуратуры было отклонено.
В самом надзорном ведомстве говорят о «высокой степени конкретизированности иска», для составления которого было проведено тщательное и масштабное расследование. В ходе него, по данным собеседников «Ъ», не только были выявлены источники финансирования сделки по продаже акций, банковские счета, на которые поступили средства, но и проведен их расчет вплоть до копеек. Затем отслежены последующие трансакции, способы и механизмы преобразования господином Абызовым и его структурами полученного дохода в другие активы.
В недавнем интервью «Ъ» генпрокурор Игорь Краснов отмечал, что с 2013 года, когда был принят закон о контроле за доходами чиновников, прокурорами было подано более 200 исков к его нарушителям на общую сумму, превышающую 38 млрд руб., большинство заявлений суды удовлетворили, однако реально удалось обратить в доход государства активы лишь на 10 млрд. В случае с господином Абызовым конфискация вполне возможна, так как его активы были арестованы еще в рамках уголовного дела.
Михаил Абызов и его предполагаемые сообщники, напомним, изначально были арестованы в 2019 году по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 4 млрд руб. с той же СИБЭКО. Затем в деле появилось обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а уже на окончательном этапе расследования в дело включили еще один эпизод отмывания и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Господин Абызов и другие фигуранты расследования, которые сейчас знакомятся с материалами, составляющими более 400 томов, свою вину категорически не признают.
Николай Сергеев