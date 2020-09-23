11:03 (мск), источник: ТАСС
Шамсутдинова признали психически здоровым. Он признал вину в расстреле сослуживцев
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователям он подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений.
Экспертиза признала расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкалье
«Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная
Шамсутдинов признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки показаний на месте.
По данным СК, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, вооруженный для несения службы автоматом АК-74М, прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Он получил 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый. После этого солдат расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. «Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненных, произвел в них дополнительные выстрелы», — отметили в СК. В результате погибли восемь военнослужащих, еще двое были ранены.
Уголовное дело в ближайшее время начнет рассматривать суд.