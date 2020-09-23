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11:03 (мск), источник: ТАСС

Шамсутдинова признали психически здоровым. Он признал вину в расстреле сослуживцев

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следователям он подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений.

Экспертиза признала расстрелявшего сослуживцев в части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутднинова психически здоровым, вину в преступлении он признал. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

«Во время предварительного следствия Шамсутдинову проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал», — сообщили в СК.

Шамсутдинов признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки показаний на месте.

Дело Шамсутдинова

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По данным СК, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, вооруженный для несения службы автоматом АК-74М, прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Он получил 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый. После этого солдат расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. «Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненных, произвел в них дополнительные выстрелы», — отметили в СК. В результате погибли восемь военнослужащих, еще двое были ранены.

Уголовное дело в ближайшее время начнет рассматривать суд.

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