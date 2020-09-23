Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав России назвал число умерших медиков с коронавирусом

Минздрав России назвал число умерших медиков с коронавирусом. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на ответ ведомства на запрос редакции.

Коронавирус COVID-19
15:04 (мск)В России скоро будет зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 643 198+285 083
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось971 679+6 104
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 775 064+249 177
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: РИА "Новости"

По последним данным министерства, страховые выплаты получили родственники 258 умерших медиков. Кроме того, в Минздраве заявили изданию, что 71 тысяча медиков, которые заразились коронавирусом на работе, также получили компенсации.

Ранее чиновники называли разные данные по числу умерших медиков с COVID-19. Впервые его назвала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Людмила Летникова в мае — тогда она заявила о 101 смерти. Затем, в июне, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о смерти 489 медицинских работников с коронавирусом.

Спустя месяц глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что от коронавируса с начала пандемии умерли 40 врачей. Министр назвал это число «самым верным» и подчеркнул, что по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты родственникам погибших.

 Эксперт по химоружию оценил фото вышедшего из комы Навального
США выдвинули России ультиматум
Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции
Плющенко отреагировал на публикацию переписки жены и Загитовой
Роспотребнадзор: маска снижает риск заражения почти в два раза
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами
Представлен лайнер-гигант, который плавает на энергии ветра
По Архангельской области пронесся смерч (видео)
Здоровье
Какая рыба самая полезная Речной или морской отдать предпочтение?
Hi-Tech
Раскрыты тайны байкальского землетрясения Подробный разбор
Авто
Новый Opel Mokka: первые живые фото и цены В Европе новый Mokka поступит в продажу в начале 2021 года
Кино
Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота» Стала известна дальнейшая судьба громкой постановки
Новости партнеров
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
Крах биржи угрожает России
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Дети
Родившаяся в самолете девочка сможет всю жизнь бесплатно летать Авиакомпания предоставила новорожденной пожизненный билет
Новости партнеров
Дополнительный доход получат россияне
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
Находка в США может обеспечить стране безбедную жизнь на сотни лет
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь