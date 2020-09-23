15:34 (мск), источник: Daily Storm
Су-30 под Тверью мог сбить другой самолет
По предварительной информации, в многоцелевой истребитель случайно попал снаряд во время учений.
Многоцелевой истребитель Су-30, упавший 22 сентября в Тверской области во время планового
«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — сообщил собеседник агентства.
По данным РЕН ТВ, во время полета два истребителя — Су-30 и Су-35 — отрабатывали тактику ведения воздушного боя. Планировалось, что Су-35 должен произвести фотострельбу — заснять фотокамерой преследуемый самолет после захода на цель. Но вместо этого произошел выстрел из авиапушки. Также
Крушение истребителя Су-30 произошло в Тверской области в лесу в Вышневолоцком районе. «Никаких разрушений не произошло. К нам [со стороны военных организаций] никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало», — рассказали в
Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства. Отдельные модификации Су-30 могут использоваться для ведения боевых действий против кораблей противника.
Андрей Довлатов