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15:34 (мск), источник: Daily Storm

Су-30 под Тверью мог сбить другой самолет

По предварительной информации, в многоцелевой истребитель случайно попал снаряд во время учений.

Источник: РИА "Новости"

Многоцелевой истребитель Су-30, упавший 22 сентября в Тверской области во время планового учебно-тренировочного полета, мог быть сбит другим самолетом. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Он уточнил, что в Су-30 случайно попал снаряд. Экипаж успел катапультироваться. Состояние летчиков оценивается как удовлетворительное.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — сообщил собеседник агентства.

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По данным РЕН ТВ, во время полета два истребителя — Су-30 и Су-35 — отрабатывали тактику ведения воздушного боя. Планировалось, что Су-35 должен произвести фотострельбу — заснять фотокамерой преследуемый самолет после захода на цель. Но вместо этого произошел выстрел из авиапушки. Также Telegram-канал «112» сообщал, что военные рассматривают версии самопроизвольного выстрела или ошибки наземных технических служб, которые не отключили оружие.

Крушение истребителя Су-30 произошло в Тверской области в лесу в Вышневолоцком районе. «Никаких разрушений не произошло. К нам [со стороны военных организаций] никаких обращений, звонков об оказании помощи не поступало», — рассказали в пресс-службе районной администрации. Сообщалось, что оба пилота успели катапультироваться. Их жизням сейчас ничего не угрожает. На место происшествия отправлена военная комиссия, которая изучит причины аварии.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства. Отдельные модификации Су-30 могут использоваться для ведения боевых действий против кораблей противника.

Андрей Довлатов

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