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17:06 (мск), источник: ТАСС

Почти миллион жертв коронавируса в мире. По количеству летальных исходов лидируют США

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусом нового типа, превысило в США 200 тыс. Они занимают первое место в мире по этому показателю — на эту страну приходится пятая часть от общемирового количества летальных исходов из-за коронавируса, которое приблизилось к 970 тыс. и может уже через неделю преодолеть 1 млн.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 23.09
Инфицировано1 122 241+6 431
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
10.0923.09
Скончалось19 799+150
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
10.0923.09
Выздоровело923 699+5 750
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
10.0923.09
Инфицировано31 666 012+300 379
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
10.0923.09
Скончалось972 100+6 358
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
10.0923.09
Выздоровело21 783 578+251 850
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
10.0923.09
Источник: Matt Hecht / flickr

Высокая смертность из-за коронавируса отмечается также в странах Латинской Америки и в Индии, где уже около двух месяцев фиксируются самые высокие в мире темпы распространения инфекции. Кроме того, возобновился рост смертности в странах Европы, где началась вторая волна коронавируса.

Ситуация в США

По информации Университета Джонса Хопкинса, который в режиме онлайн ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, к утру среды количество умерших из-за коронавируса в США составило около 200,8 тыс. человек.

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Наибольшее количество летальных исходов — 33 тыс. — зарегистрировано в штате Нью-Йорк, 16 тыс. человек умерли в штате Нью-Джерси, 15,2 тыс. — в Техасе, примерно такое же количество — в Калифорнии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в августе-сентябре уровень смертности в США заметно сократился по сравнению с показателями весенней вспышки коронавируса, в последние десять дней в стране регистрировалось от 370 до 1,2 тыс. летальных исходов в сутки.

С начала эпидемии в США было зарегистрировано почти 6,9 млн случаев заражения коронавирусом. Таким образом, относительный уровень летальности составляет немногим более 2,8%. При этом в Китае, где самая первая вспышка коронавируса была выявлена в конце прошлого года, этот показатель превышает 5,4% (85,3 тыс. инфицированных и более 4,6 тыс. умерших, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР).

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Ситуация в Латинской Америке

Второе место в мире по числу летальных исходов из-за коронавируса занимает Бразилия, где, согласно данным Минздрава, к среде количество умерших превысило 138,1 тыс. человек. Показатель числа умерших за сутки последовательно снижался последние три недели, однако сейчас опять пошел в рост — с 13 по 19 сентября в стране зафиксировано свыше 5,3 тыс. летальных исходов, а неделей ранее — 5 тыс. Из-за большого количества инфицированных (4,59 млн человек, третье место в мире) летальность в Бразилии составляет примерно 3%.

Мексика находится на четвертом месте по количеству умерших из-за коронавируса: там, по данным Минздрава страны, умерли более 74,3 тыс. пациентов. Начиная с мая смертность в стране была стабильно высокой, лишь в последнюю неделю она незначительно снизился. По количеству инфицированных (705,2 тыс. человек) Мексика занимает седьмую позицию, относительный уровень летальности составляет 10,6%, что является одним из самых высоких показателей.

В первую десятку государств с наибольшим количеством летальных исходов из-за коронавируса также входят Перу (почти 31,6 тыс.) и Колумбия (более 24,5 тыс.), также большое число умерших фиксируется в Аргентине (почти 14 тыс.), Чили (12,3 тыс.), Эквадоре (11,1 тыс.). Наиболее высокий уровень летальности при этом в Эквадоре (более 8%), в других странах она составляет от 3,2% до 4,5%.

Смертность в Европе

Среди европейских стран самое большое число летальных исходов зафиксировано в Великобритании, где из-за коронавируса умерли 41,8 тыс. человек (пятый в мире показатель).

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На втором месте в Европе находится Италия (35,7 тыс. умерших), далее следуют Франция (31,4 тыс.) и Испания (30,9 тыс.).

Во всех этих странах, переживающих сейчас вторую волну распространения коронавируса, ситуация складывается примерно одинаково: наряду с ростом заболеваемости, наблюдающимся с августа и ставшим особенно заметным в сентябре, стала расти и смертность, хотя ее уровень (менее 100 летальных исходов в сутки) сильно ниже показателей весенней вспышки коронавируса, на которую пришлось наибольшее число летальных исходов.

В Италии фиксируется самый маленький по сравнению с другими странами ежесуточный прирост умерших, однако летальность остается там одной из самых высоких не только в Европе, но и в мире — около 12%. В Великобритании этот показатель превышает 10%, во Франции он составляет 6,7%, а в Испании — чуть более 4,5%.

В России, где число летальных исходов составляет почти 19,8 тыс., уровень летальности является одним из самых низких в мире (около 1,76%).

В странах Азии

Среди стран Азии по числу летальных исходов первое место занимает Индия, где количество умерших превысило 90 тыс. человек, что составляет 1,59% от общего числа заразившихся, которых в стране уже более 5,6 млн. Индия лидирует как по темпам распространения инфекции, так и по приросту числа летальных исходов, который превышает 1 тыс. в сутки.

В Иране также фиксируется большое количество умерших — свыше 24,6 тыс. человек. В Индонезии от инфекции уже умерли около 9,8 тыс. человек, в Ираке — почти 8,7 тыс., в Турции — 7,6 тыс., в Пакистане — 6,3 тыс. При этом относительная летальность в них ниже, чем в наиболее пострадавших от коронавируса странах Европы.

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