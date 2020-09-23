Почти миллион жертв коронавируса в мире. По количеству летальных исходов лидируют США

Источник: Matt Hecht / flickr
Высокая смертность из-за коронавируса отмечается также в странах Латинской Америки и в Индии, где уже около двух месяцев фиксируются самые высокие в мире темпы распространения инфекции. Кроме того, возобновился рост смертности в странах Европы, где началась вторая волна коронавируса.
Ситуация в США
По информации Университета Джонса Хопкинса, который в режиме онлайн ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, к утру среды количество умерших из-за коронавируса в США составило около 200,8 тыс. человек.
Наибольшее количество летальных исходов — 33 тыс. — зарегистрировано в штате Нью-Йорк, 16 тыс. человек умерли в штате Нью-Джерси, 15,2 тыс. — в Техасе, примерно такое же количество — в Калифорнии.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в августе-сентябре уровень смертности в США заметно сократился по сравнению с показателями весенней вспышки коронавируса, в последние десять дней в стране регистрировалось от 370 до 1,2 тыс. летальных исходов в сутки.
С начала эпидемии в США было зарегистрировано почти 6,9 млн случаев заражения коронавирусом. Таким образом, относительный уровень летальности составляет немногим более 2,8%. При этом в Китае, где самая первая вспышка коронавируса была выявлена в конце прошлого года, этот показатель превышает 5,4% (85,3 тыс. инфицированных и более 4,6 тыс. умерших, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР).
Ситуация в Латинской Америке
Второе место в мире по числу летальных исходов из-за коронавируса занимает Бразилия, где, согласно данным Минздрава, к среде количество умерших превысило 138,1 тыс. человек. Показатель числа умерших за сутки последовательно снижался последние три недели, однако сейчас опять пошел в рост — с 13 по 19 сентября в стране зафиксировано свыше 5,3 тыс. летальных исходов, а неделей ранее — 5 тыс. Из-за большого количества инфицированных (4,59 млн человек, третье место в мире) летальность в Бразилии составляет примерно 3%.
Мексика находится на четвертом месте по количеству умерших из-за коронавируса: там, по данным Минздрава страны, умерли более 74,3 тыс. пациентов. Начиная с мая смертность в стране была стабильно высокой, лишь в последнюю неделю она незначительно снизился. По количеству инфицированных (705,2 тыс. человек) Мексика занимает седьмую позицию, относительный уровень летальности составляет 10,6%, что является одним из самых высоких показателей.
В первую десятку государств с наибольшим количеством летальных исходов из-за коронавируса также входят Перу (почти 31,6 тыс.) и Колумбия (более 24,5 тыс.), также большое число умерших фиксируется в Аргентине (почти 14 тыс.), Чили (12,3 тыс.), Эквадоре (11,1 тыс.). Наиболее высокий уровень летальности при этом в Эквадоре (более 8%), в других странах она составляет от 3,2% до 4,5%.
Смертность в Европе
Среди европейских стран самое большое число летальных исходов зафиксировано в Великобритании, где из-за коронавируса умерли 41,8 тыс. человек (пятый в мире показатель).
На втором месте в Европе находится Италия (35,7 тыс. умерших), далее следуют Франция (31,4 тыс.) и Испания (30,9 тыс.).
Во всех этих странах, переживающих сейчас вторую волну распространения коронавируса, ситуация складывается примерно одинаково: наряду с ростом заболеваемости, наблюдающимся с августа и ставшим особенно заметным в сентябре, стала расти и смертность, хотя ее уровень (менее 100 летальных исходов в сутки) сильно ниже показателей весенней вспышки коронавируса, на которую пришлось наибольшее число летальных исходов.
В Италии фиксируется самый маленький по сравнению с другими странами ежесуточный прирост умерших, однако летальность остается там одной из самых высоких не только в Европе, но и в мире — около 12%. В Великобритании этот показатель превышает 10%, во Франции он составляет 6,7%, а в Испании — чуть более 4,5%.
В России, где число летальных исходов составляет почти 19,8 тыс., уровень летальности является одним из самых низких в мире (около 1,76%).
В странах Азии
Среди стран Азии по числу летальных исходов первое место занимает Индия, где количество умерших превысило 90 тыс. человек, что составляет 1,59% от общего числа заразившихся, которых в стране уже более 5,6 млн. Индия лидирует как по темпам распространения инфекции, так и по приросту числа летальных исходов, который превышает 1 тыс. в сутки.
В Иране также фиксируется большое количество умерших — свыше 24,6 тыс. человек. В Индонезии от инфекции уже умерли около 9,8 тыс. человек, в Ираке — почти 8,7 тыс., в Турции — 7,6 тыс., в Пакистане — 6,3 тыс. При этом относительная летальность в них ниже, чем в наиболее пострадавших от коронавируса странах Европы.