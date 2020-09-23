Адвокаты заявили о новых странностях в гибели националиста Максима Марцинкевича

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В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) не комментируют ход доследственной проверки до ее завершения.
Видеонаблюдение, установленное в одиночной камере националиста и идеолога неформального общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, не работало в день его смерти. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Иван Сидоров.
«Камера не работала по непонятным причинам. Следствие пишет, что такое бывает. В ГУФСИН подтвердили, что такое было. Работала камера только в коридоре СИЗО», — сообщил Сидоров.
По словам адвоката, защите и родственникам Максима Марцинкевича не дали ознакомиться с какими-либо материалами доследственной проверки, только пообещали выдать тело и сообщили, что назначен весь необходимый перечень экспертиз.
Скорее всего, результаты исследований будут готовы только в октябре. «В беседе нам сообщили, что уголовные дела, которые якобы, как ранее сообщала представитель СКР, были возбуждены в отношении него, — это не подтвердилось. Нам сообщили, что Максима Марцинкевича допрашивали только как свидетеля», — говорит адвокат.
По словам адвоката Алексея Михальчика, челябинским следователям, которые проводят проверку по факту смерти в СИЗО, ничего не известно о явке с повинной, которую якобы написал Максим Марцинкевич.
«Следователю был задан вопрос, установлено ли, кто конкретно брал явку с повинной, куда ехал Марцинкевич. Следователь пояснил, что ему об этом ничего не известно, известно лишь, что он едет в качестве свидетеля в Москву. А о том, писал Максим или не писал явку, на данный момент следователь не установил. Никакого обвинения в убийствах ему предъявлено не было», — говорит адвокат.
Тем не менее, по словам защитника, обвинение могут предъявить посмертно. «Это могут сделать, если СКР посчитает, что доказательств вины покойного собрано достаточно. Они могут предложить родственникам написать заявление о согласии с прекращением уголовного дела в связи со смертью. Если родственники откажутся, то следователи обязаны посмертно предъявить обвинение, направить дело в отношении мертвого человека в суд, где его будут рассматривать как положено», — отметил Михальчик.
По его словам, смерть — это не реабилитирующее основание для прекращения уголовного дела, поэтому родственники Максима Марцинкевича вряд ли подпишут такое заявление.
«Эта тема еще должна отдельно обсуждаться, но предварительно родственники будут настаивать на его невиновности и на том, чтобы проходил судебный процесс. Потому что нам важно знать, кто выбивал эти явки с повинной, что там происходило на самом деле. Поэтому вряд ли мы так просто согласимся», — говорит адвокат.
В управлении СКР по Челябинской области сообщили, что не комментируют ход доследственной проверки, в том числе информацию о неработающих видеокамерах, до ее окончания.
23 сентября семья Максима Марцинкевича получила свидетельство и справку о его смерти.
Официально причиной смерти указаны «асфиксия, повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями».
Документы опубликованы в Telegram-канале, который ведут представители покойного. Они указывают еще на одну странность: ранее следователь говорил родственникам о том, что смерть наступила в период с 6:45 до 8 часов утра, но в справке указано время смерти 0:00.
Тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в одной из камер следственного изолятора № 3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву. По версии СКР, обнародованной официальным представителем Светланой Петренко, 36-летний осужденный, отбывавший десятилетний срок, покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения после признания в двойном убийстве. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок. Адвокаты утверждают, что Максима Марцинкевича пытали в красноярской колонии, добиваясь признательных показаний. Семья погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела о его убийстве. Версию о самоубийстве поставили под сомнение результаты независимой судебно-медицинской экспертизы тела, выполненной по фотографии покойного по просьбе адвокатов.
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