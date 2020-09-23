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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.

Источник: РИА Новости

В среду в правительстве состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где обсуждался критический уровень воды в озере Байкал.

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«В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что, по сведениям Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ “Забайкальское УГМС” по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот… Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС», — говорится в сообщении.

По информации минприроды Бурятии, вода прибывает примерно на сантиметр в день, и уже видны негативные последствия. В правительстве со ссылкой на директора Байкальского института природопользования, члена-корреспондента РАН Ендона Гармаева сообщили, что последствия подъема уровня могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. В правительстве сообщили, что на комиссии было принято решение о необходимости администрациям муниципальных образований прибрежных районов объявить режим «Повышенная готовность», руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий — организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.

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