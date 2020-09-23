17:20 (мск), источник: РИА Новости
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС
В среду в правительстве состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где обсуждался критический уровень воды в озере Байкал.
«В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что, по сведениям Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ “Забайкальское УГМС” по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот… Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы
По информации минприроды Бурятии, вода прибывает примерно на сантиметр в день, и уже видны негативные последствия. В правительстве со ссылкой на директора Байкальского института природопользования,