В Минске задержали более десяти человек на акции протеста

«Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии», — сказала Ганусевич.
Она отметила, что данные о количестве уточняются, оценила число задержанных как «более десяти». Также она подтвердила использование водометов против протестующих.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что протестующие собрались у стелы Минск — город-герой, но с ее стороны выбежали силовики, оттеснив участников несанкционированной акции, после чего люди отбежали от стелы.
Затем силовики применили водометы с краской на проспекте Победителей, провели задержания.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду госагентство Белта сообщило, что прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны.