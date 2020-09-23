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20:03 (мск), источник: РИА Новости

В Минске задержали более десяти человек на акции протеста

МИНСК, 23 сен — РИА Новости. Более десяти человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Источник: РИА "Новости"

«Есть задержанные за участие в несанкционированном мероприятии», — сказала Ганусевич.

Она отметила, что данные о количестве уточняются, оценила число задержанных как «более десяти». Также она подтвердила использование водометов против протестующих.

Ранее в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что протестующие собрались у стелы Минск — город-герой, но с ее стороны выбежали силовики, оттеснив участников несанкционированной акции, после чего люди отбежали от стелы.

Затем силовики применили водометы с краской на проспекте Победителей, провели задержания.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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Акции протеста проходят с момента проведения выборов, свои мероприятия проводят и сторонники Лукашенко. В среду госагентство Белта сообщило, что прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны.

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