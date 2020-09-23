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21:51 (мск), источник: РИА Новости

В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы

МИНСК, 23 сен — РИА Новости. ОМОН отогнал толпу протестующих от стелы «Минск — город-герой» в центре белорусской столицы, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Он уточнил, что силовики применили водометы с краской и дубинки.

Протестующие собрались у стелы, но с ее стороны выбежал ОМОН, оттеснив участников несанкционированной акции.

Также, по данным корреспондента агентства, у ТЦ «Галерея» силовики пытались затащить в автозак задержанного, когда протестующие начали его отбивать. Один из омоновцев использовал перцовый газ. В результате пожилому мужчине стало плохо, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

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Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция задержала в ходе протестов более десяти человек. Также она уточнила, что данных о применении газа пока нет.

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Ранее в среду в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.

Член президиума совета оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.

Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.

ОМОН разогнал водометами протестующих на несанкционированном марше в Минске
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22:37 (мск)© Ньюстюб
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