В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы

Протестующие собрались у стелы, но с ее стороны выбежал ОМОН, оттеснив участников несанкционированной акции.
Также, по данным корреспондента агентства, у ТЦ «Галерея» силовики пытались затащить в автозак задержанного, когда протестующие начали его отбивать. Один из омоновцев использовал перцовый газ. В результате пожилому мужчине стало плохо, ему пришлось оказывать медицинскую помощь.
Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что милиция задержала в ходе протестов более десяти человек. Также она уточнила, что данных о применении газа пока нет.
Ранее в среду в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.
Член президиума совета оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.
Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.