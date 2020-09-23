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22:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Устанавливаются связи лидеров «Церкви последнего завета» с властями Красноярского края

Виссарион обустраивал чиновников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Новосибирске суд отправил на два месяца в СИЗО основателя «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа, более известного как Виссарион, и двух его ближайших соратников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, которые были задержаны в Красноярском крае и на вертолете доставлены в Новосибирск. Их обвиняют в присвоении средств членов религиозной общины и психологическом насилии над адептами, некоторые из которых получили опасные психические расстройства. При этом, по данным «Ъ», в рамках начавшегося расследования изучаются контакты ЦПЗ с органами местной власти. Десятки миллионов рублей сектантам приносили незаконная вырубка леса и строительство из него домов премиум-класса, в которых сейчас проживают краевые чиновники.

В среду Центральный райсуд Новосибирска, удовлетворив ходатайство Следственного комитета России (СКР), заключил под стражу создателя ЦПЗ Сергея Торопа, взявшего себе имя Виссарион. Аналогичная мера пресечения избрана его ближайшим сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Верхушку ЦПЗ задержали в Курагинском районе Красноярского края, где находится община. Утром 22 сентября в «Город солнца», как называют последователи Виссариона свой поселок, прилетели несколько вертолетов с десятками вооруженных силовиков из ФСБ и МВД. Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали. В их домах оперативники провели обыски. В жилище Виссариона, по их словам, они изъяли крупную сумму наличными и золотую корону. Задержанных вертолетом доставили в Новосибирск.

Следователи управления СКР по Сибирскому федеральному округу предъявили им обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

ЦПЗ была создана в начале 1990-х годов бывшим младшим сержантом советской милиции Сергеем Торопом.

Он именовал себя сыном Божьим Христом под именем Виссарион и использовал общепринятый образ Иисуса Христа с длинными волосами. Ближайшими сподвижниками Сергея Торопа стали Вадим Редькин, бывший барабанщик группы «Ласковый май», и Владимир Ведерников.

Так называемая элита организации проживала на горе Сухая, поэтому ее жители получили название «горской семьи». Там же селились наиболее преданные адепты ЦПЗ, из которых, по данным силовиков, формировалась служба безопасности общины. Кроме охраны лидеров общины и поддержания порядка они не допускали въезда в «Город солнца» посторонних. В распоряжении охраны были внедорожники, оружие, радиостанции.

По версии следствия, деятельность организации, насчитывающей, по некоторым данным, до 10 тыс. последователей, была направлена на извлечение прибыли, а также на стремление управлять людьми. Для этого использовалась психологическая обработка, не брезговали прибегать к шантажу и запугиванию. Сергей Тороп, согласно распределению ролей, отвечал за идеологию, проводил встречи и богослужения, на которых якобы рассказывал о необходимости сбора средств.

Вадим Редькин, говорится в деле, готовил пропагандистскую литературу, организовывал ее печать и распространение. Кроме того, ему доверили прием и хранение денежных средств, а также пополнение общины новыми членами.

Пока в деле фигурируют двое потерпевших из бывших адептов ЦПЗ, каждый из которых провел в общине больше десятка лет. Выявленные у них психические расстройства следствие расценило как тяжкий вред здоровью.

Рассмотрение ходатайств следствия об арестах Сергея Торопа и его помощников проходило в закрытом для СМИ режиме. Обвиняемые прокомментировали судебные решения после заседаний.

Вадим Редькин назвал арест «бесчеловечной» мерой пресечения.

«Я живу в тайге, там у меня жена и трое маленьких детей. Без меня им будет очень-очень трудно. За два года следственных мероприятий на территории общины Виссариона я не проходил ни как свидетель, ни как подозреваемый, ни как обвиняемый, поэтому довод следствия о том, что я буду скрываться, не аргументирован. Все знают, где я живу. Теперь что касается людей, которые написали заявление. Одного из них, Мизгарева, я не знаю вовсе. Второго, Кистерского, видел много лет назад и, может быть, даже не узнаю. Я не знаю, где они живут. В такой ситуации мне непонятно, какую для их жизни опасность я могу представлять. Медицинское обследование определило у этих двух людей психическое расстройство. Я не понимаю, каким образом суд и следственные органы могут опираться на показания психически нездоровых людей», — заявил Вадим Редькин, которого называют летописцем Виссариона.

Сергей Тороп также заявил о своей невиновности. «С обвинением я полностью не согласен. Как с самим обвинением, так и с деталями, которые ему сопутствуют. Это что-то надуманное, невероятное», — заявил он журналистам.

Отрицает Виссарион и получение денег от последователей: «Я открою вам тайну: 30 лет я все делаю бесплатно. Никогда у нас ни одно таинство не делается за плату».

Третий обвиняемый, Владимир Ведерников, не стал комментировать свое дело. Адвокаты заявили, что обжалуют арест подзащитных.

Между тем, по данным «Ъ», это только начало масштабного расследования. В рамках дела следствие намерено изучить контакты ЦПЗ с органами местной власти. Частная школа «Истоки» в поселке Черемшанка, где и расположен «Город солнца», по некоторым данным, регулярно получала из регионального бюджета от 6,8 млн до 10,2 млн руб. в год.

С 2016 по 2019 год общий объем финансирования составил почти 20 млн руб.

Одну из руководящих должностей в «Истоках» занимал сейчас находящийся в СИЗО Владимир Ведерников.

При этом школа, в которой активно продвигались идеи сектантов (стены учебного заведения были украшены портретами Виссариона, а в библиотеке среди учебников хранились его многочисленные книги), фактически не проверялась соответствующими службами.

Зато проверяющие из силовых структур уже выявили мошеннические схемы, которые использовались в учебном заведении.

По данным источников «Ъ», в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с тем, что бюджетные средства, поступавшие в школу, затем начислялись на счета мертвых душ, которые в ней якобы работали. Их получатели также были из ЦПЗ. Сейчас проверяется связь лидеров сектантов с чиновниками регионального министерства образования, к которому также возникли определенные вопросы у участников расследования.

По данным силовиков, лидеров церкви могла связывать дружба и с бывшим министром лесного хозяйства Красноярского края Дмитрием Маслодудовым, арестованным на прошлой неделе по обвинению в получении многомиллионных взяток от лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг». Дело в том, что весьма существенным источником финансирования ЦПЗ являлись именно заготовка древесины, прежде всего кедра, и строительство из него домов. Так, по данным следствия, под контролем сектантов находились как минимум два ИП, занимавшихся скупкой леса, а также десятки, если не сотни частников, промышлявших лесозаготовкой без регистрации. ИП периодически выигрывали различные тендеры, объявляемые властями. Так, один из них строил объекты, в том числе сцены, срубы, беседки, к универсиаде 2019 года в Красноярске.

А один из соучредителей ЦПЗ и вовсе возглавляет крупную компанию, строящую бани и загородные дома премиум-класса стоимостью от 10 млн руб., в которых сейчас проживают многие краевые руководители.

При этом от 20% до 50% дохода от подобных сделок, по данным силовиков, уходило в теневой бюджет ЦПЗ. Сейчас, по данным «Ъ», расследуется с десяток уголовных дел, возбужденных по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), фигурантами которых являются последователи ЦПЗ, однако в дальнейшем все эти дела, очевидно, объединят в одно производство, при этом религиозная составляющая расследования, скорее всего, окажется на втором плане.

Константин Воронов, Новосибирск; Николай Сергеев

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