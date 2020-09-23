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21:16 (мск), источник: Интерфакс

Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU — Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что депутат Госдумы Ваха Агаев скончался в среду после заболевания коронавирусом.

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«Это тяжелое известие пришло сегодня. Ваха Агаев, наш депутат, скончался, в последнее время он лечился от коронавируса», — сказал Афонин «Интерфаксу» 23 сентября.

Афонин назвал его кончину трагедией. «Человек он был замечательный», — добавил парламентарий.

Агаев — первый депутат Госдумы, скончавшийся от коронавируса. Ему было 67 лет.

Ранее в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что за прошедшие сутки трое депутатов Госдумы были госпитализированы с диагнозом COVID-19.

«Если на вчерашний день было 10 депутатов на больничной койке, то сегодня 13», — сказал Володин на пленарном заседании палаты.

Во вторник спикер Госдумы сообщил, что более 50 депутатов лечатся от коронавирусной инфекции или имеют антитела.

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