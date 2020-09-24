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07:22 (мск), источник: РИА Новости

Умерла французская певица Жюльетт Греко

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья.

Источник: РИА "Новости"

«Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге Франции). Ее жизнь была незаурядной», — говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.

Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста.

После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.

Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах «Орфей», «Хижина дяди Тома», «Ночь генералов» и других.

«Она была музой (квартала Парижа) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими», — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

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