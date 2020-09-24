07:22 (мск), источник: РИА Новости
Умерла французская певица Жюльетт Греко
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Легендарная французская певица Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщила ее семья.
«Жюльетт Греко умерла в эту среду, 23 сентября 2020 года, окруженная своими родными в своем любимом доме в Раматюэле (город на юге Франции). Ее жизнь была незаурядной», — говорится в заявлении, переданном агентству Франс Пресс.
Во время Второй мировой войны будущая певица вступила в Сопротивление и даже была арестована, но избежала высылки
После окончания войны Жюльетт становится одной из самых ярких звезд Франции. Ее образ того времени складывался из черного наряда и длинных развевающихся волос.
Жюльетт Греко также снималась в кино, на ее счету участие в фильмах «Орфей», «Хижина дяди Тома», «Ночь генералов» и других.
«Она была музой (квартала Парижа) Сен-Жермен-де-Пре, иконой Парижа Бориса Виана, Жака Превера, Раймона Кено. Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко. Мои мысли с ее семьей и близкими», — написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.