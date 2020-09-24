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00:45 (мск), источник: РБК

В Греции двое россиян получили по 300 лет тюрьмы за перевозку мигрантов

Суд в Греции приговорил двоих россиян к 300 годам колонии для каждого за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом РБК заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Источник: AP 2020

Алексея Игумнова и Никиту Шепталова обвинили в организации нелегальной миграции. «Этот срок соответствует примерно 20 годам в Российской системе исполнения наказания», — пояснил Мельников. Правозащитник добавил, что моряки получают за каждого мигранта, которого обнаруживают на судах, от 7 до 12 лет.

По его словам, россияне прибыли в Турцию по вакансии, которую нашли в интернете. Им обещали около 100 000 рублей в месяц, а также оплату питания и проживания за работу на круизном судне для перевозки туристов. Мельников предположил, что россияне могли попасть к «черным работодателям».

Алексей Игумнов и Никита Шепталов прошли обучение и вышли в открытое море вместе с командой. Управление судном изначально не входило в их обязанности. По словам Мельникова, в нейтральных водах к их кораблю пришвартовались лодки. На борт поднялись около 60 мигрантов, а команда корабля, наоборот, пересела в лодки.

При этом Игумнов и Шепталов единственные из экипажа остались на борту, объяснив это нежеланием бросать людей погибать в море. При этом они не смогли разобраться с управлением корабля. Мужчины подали сигнал бедствия. Подошедший корабль передал россиян властям, и их направили в следственный изолятор.

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В посольстве России в Греции РБК сообщили, что суд над россиянами состоялся 17 сентября в городе Каламата. На судебное заседание прибыл дипломат консульского отдела посольства. Его присутствие потребовалось для обеспечения прав и законных интересов россиян. Греция предоставила мужчинам защитника и переводчика.

В суде россияне отрицали вину. Мельников рассказал, что суд не принял во внимание доказательства невиновности граждан России, а адвокат не знакомился с материалами дела и впервые увидел подзащитных только на заседании.

Это не первый случай, когда российских граждан осуждают за перевозку мигрантов. В июле Константин Семенов и Иван Возниковцев были приговорены к 253 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Семенов и Возниковец так же искали работу в Турции на круизной яхте. После обучения они выходили в море, но их судно часто ломалось, о чем они сообщили работодателю. Однако вместо обещанной лодки с запчастями к бору прибыли судна с мигрантами. Россияне пустили их на борт, после чего их задержала береговая охрана и обвинила в перевозке нелегалов.

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