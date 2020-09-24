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02:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операциях

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.

Ранее СМИ опубликовали расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках, в котором фигурировали российские миллиардеры. Из этих данных следовало, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это происходит в случае, если операция помечается как подозрительная. Упоминание в отчетах не обязательно говорит о нарушениях.

«Изложенные в материалах (СМИ.—"Ъ») факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры, — заявила РБК пресс-служба Росфинмониторинга.

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Примеры конкретных дел ведомство не привело, объяснив это тем, что «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В базе, которую представили СМИ, содержались данные о 3810 трансакциях, в которых одной из сторон был российский банк. Операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Среди данных по России 5% от общего числа операций пришлось на операции между российскими банками. Всего в них фигурировало 189 переводов на общую сумму $760 млн. Обо всех трансакциях финразведка США узнала из отчетов о подозрительных операциях, которые в службу подали международные банки.

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