«Роскосмос» мог потерять 350 млн рублей на разработке вакуумной камеры

Проверка проводится отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ по Москве. В ведомстве подробности дела разглашать не спешат.
Источник «Известий» уточнил, что НПО «Техномаш» для изготовления вакуумной камеры привлек субподрядчика — ЗАО ПК «СтанкоПресс». Компания получила аванс, а после предоставила документы о проделанной работе.
Внутренний аудит «Роскосмоса» выявил, что ничего из заявленного сделано не было, утверждает собеседник редакции. А расписка в документах, утверждающая обратное, по его данным, вообще оказалось поддельной.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в недалеком будущем может быть выявлено большое количество подобных преступлений. По их словам, внешнюю проверку качества исполнения закрытых госконтрактов провести просто невозможно. А «Роскосмос» многое засекречивал и продолжает это делать.