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02:30 (мск), источник: Известия

«Роскосмос» мог потерять 350 млн рублей на разработке вакуумной камеры

Следственные органы проводят проверку по факту мошенничества при исполнении закрытого госконтракта между «Роскосмосом» и НПО «Техномаш». Предполагалось, что предприятие изготовит вакуумную камеру, где должны были проводить электро-лучевую сварку деталей для ракетно-космической техники, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По его данным, несмотря на выплаченный аванс в 350 млн рублей, договорные работы не выполнены.

Источник: РИА "Новости"

Проверка проводится отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ по Москве. В ведомстве подробности дела разглашать не спешат.

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Источник «Известий» уточнил, что НПО «Техномаш» для изготовления вакуумной камеры привлек субподрядчика — ЗАО ПК «СтанкоПресс». Компания получила аванс, а после предоставила документы о проделанной работе.

Внутренний аудит «Роскосмоса» выявил, что ничего из заявленного сделано не было, утверждает собеседник редакции. А расписка в документах, утверждающая обратное, по его данным, вообще оказалось поддельной.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в недалеком будущем может быть выявлено большое количество подобных преступлений. По их словам, внешнюю проверку качества исполнения закрытых госконтрактов провести просто невозможно. А «Роскосмос» многое засекречивал и продолжает это делать.

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