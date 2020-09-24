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05:49 (мск), источник: РИА Новости

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло вчетверо

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока «Фрегат» увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Источник: Reuters

По данным американских военных, бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков. «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

К данному моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 275 обломков бака «Фрегата». Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными — от 305 до 6113 километров.

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Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629 километров. Он представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для вывода на орбиту обсерватории «Спектр-Р».

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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