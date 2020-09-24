СКР заинтересовался гибелью дочери звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» в фитнес-клубе

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София погибла в Москве. Девушка пошла в бассейн в один из фитнес-центров и домой не вернулась. 23 сентября ее родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что она находится в реанимации. В ночь на 24 сентября, несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.
Предварительная причина смерти — утопление. Следственный комитет России (СКР) проверяет обстоятельства гибели дочери артиста.
В пресс-службе СУ СКР по Москве подтвердили информацию, что Софию Конкину доставили в больницу 22 сентября из фитнес-клуба в центре столицы с диагнозом «утопление». «Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в ведомстве.
«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — добавили в СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. Фитнес-клуб, в бассейне которого утонула дочь звезды «Место встречи изменить нельзя», сейчас закрыт «по техническим причинам», о чем гласит объявление на двери предприятия. Телефон фитнес-клуба, указанный в Сети, также не отвечает.
Родные погибшей при этом не верят, что она могла утонуть в бассейне, поскольку 32-летняя девушка была опытной пловчихой, сообщается на сайте «Пятого канала». Близкие Софии также отмечают, что у нее не было каких-либо хронических заболеваний.
Один из посетителей фитнес-клуба, где произошла трагедия, рассказал, что сотрудники всегда следили за соблюдением норм посещения комплекса. В частности, человек мог прийти в бассейн лишь по предварительной записи. По словам мужчины, дочь Конкина ходила на занятия днем, в период с 12:00 до 16:00 мск.
«Очень хороший клуб, тренеры, очень чисто. Без масок не пускают, все строго, по записи. У нас там нет спортсменов. Все занимаются для себя. Она [София Конкина] занималась без тренера. Обычный, нормальный человек. Не сильная, не слабая. Я видел ее одну, но она общается там с кем-то, мы все общаемся», — сказал посетитель.
Он рассказал, что в фитнес-клубе имеется медицинский кабинет, а на территории комплекса (в частности, в бассейне) ведется видеонаблюдение.
София работала юристом и занималась музыкой. Известно, что у дочери артиста остался 11-летний ребенок — девочка. Сейчас решается вопрос, кто из близких актера станет опекуном ребенка. По предварительной информации, София жила с дочерью вдвоем.
Владимир Конкин — звезда советского и российского театра и кино. Известность Конкин получил благодаря съемкам в таких картинах, как «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат», «Аты-баты, шли солдаты…». У 69-летнего артиста трое детей — старшие сыновья Ярослав и Святослав и младшая дочь София. Жена Владимира Конкина скончалась в 2010 году от онкологического заболевания. В браке они состояли 39 лет. После смерти супруги артист больше не женился.