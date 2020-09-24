20:32 (мск), источник: Коммерсантъ
«И вы не верьте в то, что это было самоубийство»
Отец Максима Марцинкевича обнаружил на его теле следы пыток.
Отец националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, после осмотра тела заявил, что его убили. Сергей Марцинкевич сообщил, что у его сына были вырваны два ногтя на ногах, а на руке заметен след от укола. Родственники забрали тело Тесака из морга в Челябинске, оно будет доставлено в Москву в ближайшие дни. Адвокаты намерены проконсультироваться с независимыми экспертами, чтобы проверить версию следствия о суициде.
Отцу идеолога неформального общественного движения «Реструкт» Максима Марцинкевича разрешили осмотреть тело в челябинском морге. Он обнаружил следы пыток и считает, что его сына убили в челябинском СИЗО № 3. «Оторваны два ногтя на ногах, сделан укол. В общем, следы пыток там остались. И вы не верьте в то, что это было самоубийство», — цитируют Марцинкевича в
Адвокаты семьи сообщили «Ъ», что на теле также были видны многочисленные гематомы и ссадины, в паху обнаружены порезы.
Родственники Максима Марцинкевича после осмотра тела вернулись в Москву. Отправкой покойного из Челябинска будет заниматься ритуальная служба, сообщил адвокат Владимир Краснов. Тело будет доставлено к воскресенью. Дата похорон пока не назначена, но для погребения подготовлен участок на Кунцевском кладбище. Родственники намерены обратиться к независимым экспертам, чтобы проверить заключение патологоанатомов о смерти Тесака от асфиксии.
«Дополнительная экспертиза не может быть проведена без разрешения следователя в рамках расследования уголовного дела. Мы не слышали о возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима. Мы не знаем, чем закончилась доследственная проверка. Результаты экспертиз, назначенных следствием, будут получены только в первой декаде октября. Мы можем только обратиться к специалистам, чтобы они разъяснили нам заключение челябинских экспертов», — отметил Краснов.
Родственники и адвокаты семьи Максима Марцинкевича получили свидетельство и справку о его смерти 23 сентября. Официально причиной смерти указаны «асфиксия, повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями». Однако тело они смогли получить только 24 сентября.
«Видимо, хотели замести
Сидоров подчеркнул, что следователь в Челябинске опроверг информацию о том, что Максима Марцинкевича обвиняли в убийствах, в которых он якобы признался. По словам адвоката, его бывшего подзащитного допрашивали в качестве свидетеля. «Следователь мне сказал, что, возможно, суд эти явки бы не принял. Это нужно было проверять, расследовать дело, после этого дело уходит к прокурору, должен был быть суд. После этого мы бы позвали присяжного заседателя. Если бы уже суд назначил срок, был бы повод для самоубийства. Здесь ничего не было понятно. Следователь сам это подтвердил», — говорит Иван Сидоров.
Видеозапись «казни» была размещена в интернете, МВД РФ признало ее инсценировкой. «Он вообще в это время был под стражей в СИЗО по своему первому делу. Он мне рассказывал, что к нему очень часто приходили с этим вопросом сотрудники полиции и других служб. Его спрашивали, кто это сделал, кто монтировал это. Все время говорили, что он знает, кто это сделал. Его просили
Тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в одной из камер следственного изолятора № 3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву. По версии следствия, обнародованной официальным представителем Светланой Петренко, 36-летний осужденный, отбывавший десятилетний срок, покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения после признания в двойном убийстве. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок.
Адвокаты утверждают, что Максима Марцинкевича пытали в красноярской колонии, добиваясь признательных показаний. По их данным, Тесак попал в «пресс-хату, где его постоянно били». Семья погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела о его убийстве. Версию о самоубийстве поставили под сомнение результаты независимой экспертизы тела, выполненной по фотографии покойного.
Карина Кальярова, Челябинск
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