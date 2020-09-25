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04:29 (мск), источник: ТАСС

В Бурятии прекратили поиски самолета Ан-2

Он пропал 19 июля, на его борту было шесть человек.

ТАСС, 25 сентября. Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего 19 июля в Бурятии с шестью людьми на борту. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС России в пятницу.

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», — сообщил представитель ведомства.

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Эту информацию ТАСС подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС. В настоящее время в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где велись поиски, установился снежный покров. 20 августа здесь прекратились наземные поиски пропавшего Ан-2, после этого операция продолжилась с воздуха. Территория двух районов предполагаемого места нахождения самолета на земле была полностью обследована. Всего за месяц было пройдено около 30 тыс. кв. км. Произведено 129 вылетов вертолетами и самолетам, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ. Наземной группировкой пройдено 647,5 кв. км.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек — два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были принять участие в обработке лесов.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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