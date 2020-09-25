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11:22 (мск), источник: ТАСС

Массовая драка произошла на юго-западе Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ — Один человек госпитализирован.

Больше десяти человек задержаны сотрудниками полиции за драку на юго-западе Москвы, произошедшую в четверг вечером. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«24 сентября в 20:56 от граждан поступило сообщение о конфликте по адресу: Новоясеневский проспект, дом 13, корпус 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в ОМВД 13 граждан», — сказали, а главке.

В драке пострадал один человек, его госпитализировали с травмами головы, включая перелом свода и основания черепа. Устанавливаются причины конфликта.

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