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14:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека

У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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фотографий

Пострадавшие получили ножевые ранения. Одного подозреваемого задержали.

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На месте было найдено орудие преступления, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в полиции. Один из них назвал орудие «мачете», другой — мясницким ножом.

Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.

Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Напавший на прохожих возле Charlie Hebdo задержан
Во время загрузки произошла ошибка.
14:59 (мск)© Ньюстюб
 У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека
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