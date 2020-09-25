14:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека
У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии, сообщил
Пострадавшие получили ножевые ранения. Одного подозреваемого задержали.
На месте было найдено орудие преступления, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в полиции. Один из них назвал орудие «мачете», другой — мясницким ножом.
Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро
В январе 2015 года двое
В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.
Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.
Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.
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