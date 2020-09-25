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15:51 (мск), источник: Forbes

«Врачи учатся на ходу»: эксперт заявил об обогнавшей статистику смертности от COVID-19 в два раза

Реальное число умерших от коронавируса может быть почти в два раза больше статистики, заявил ученый. По его словам, медики не успевают менять методику подсчета на основе рекомендаций ВОЗ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:24 MSK, 25.09
Инфицировано1 136 048+7 212
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
12.0925.09
Скончалось20 056+108
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
12.0925.09
Выздоровело934 146+4 317
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
12.0925.09
Инфицировано32 279 835+342 591
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
12.0925.09
Скончалось983 865+6 241
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
12.0925.09
Выздоровело22 267 499+253 625
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
12.0925.09
Источник: Reuters

Число смертей из-за коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, приближается к 1 млн, однако реальный показатель может быть почти в два раза выше и составлять 1,8 млн. Об этом Bloomberg заявил профессор Мельбурнского университета в Австралии Алан Лопез.

К концу года число летальных исходов может вырасти до 3 млн, отметил Лопез.

Если это действительно произойдет, коронавирус станет одним из самых смертельных заболеваний в истории человечества, подчеркивает Bloomberg.

Недостаток точных данных о распространении пандемии подрывает способность властей стран мира внедрять стратегии защиты населения и восстановления экономики, пишет агентство. «Да, о случаях везде сообщают каждый день, но как только мы спускаемся на уровень ниже (например, выясняя, как много людей попало в больницы), возникают огромные пробелы в данных», — заявил директор института метрик и оценки здравоохранения Вашингтонского университета в Сиэтле Кристофер Мюррэй.

В июне ВОЗ порекомендовала регистрировать как смерти от COVID-19 в том числе те случаи, когда у человека были симптомы заболевания, но оно не было подтверждено лабораторно.

В статистику смертности от COVID-19 должны добавляться и случаи, когда состояние человека усугубили другие болезни, указала организация. Однако медицинским работникам может требоваться время для внедрения этой методологии, подчеркнул Лопез.

Врачи учатся на ходу, так что они не регистрируют все смерти из-за коронавируса.
Алан Лопез
профессор Мельбурнского университета в Австралии
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Смертность разошлась с коронавирусом

Хотя пандемия и изменила ситуацию со смертностью по всему миру, не все изменения — это прямой результат ее распространения, также отметил Лопез. Меры социального дистанцирования могли снизить число смертей на дорогах и летальных случаев из-за гриппа. «Пандемия на самом деле противоречиво влияет на смертность», — сказал профессор.

По всему миру рост числа летальных исходов замедлился после скачка в марте и апреле, однако в Европе и Северной Америке в преддверии зимы и сезона простуды возникают повторные вспышки вируса, подчеркивает Bloomberg. Израиль первой из развитых стран ввел повторный карантин. Возвращать ограничения из-за второй волны COVID-19 начала и Великобритания. В Испании частичный карантин вернуло правительство автономного сообщества Мадрид. В целом Европа выбрала «карантин легкого режима», писал Bloomberg. Вместо драконовских ограничений страны решили бороться в первую очередь с «горячими точками».

Александр Пятин

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