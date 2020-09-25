«Врачи учатся на ходу»: эксперт заявил об обогнавшей статистику смертности от COVID-19 в два раза

Число смертей из-за коронавируса в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, приближается к 1 млн, однако реальный показатель может быть почти в два раза выше и составлять 1,8 млн. Об этом Bloomberg заявил профессор Мельбурнского университета в Австралии Алан Лопез.
К концу года число летальных исходов может вырасти до 3 млн, отметил Лопез.
Если это действительно произойдет, коронавирус станет одним из самых смертельных заболеваний в истории человечества, подчеркивает Bloomberg.
Недостаток точных данных о распространении пандемии подрывает способность властей стран мира внедрять стратегии защиты населения и восстановления экономики, пишет агентство. «Да, о случаях везде сообщают каждый день, но как только мы спускаемся на уровень ниже (например, выясняя, как много людей попало в больницы), возникают огромные пробелы в данных», — заявил директор института метрик и оценки здравоохранения Вашингтонского университета в Сиэтле Кристофер Мюррэй.
В статистику смертности от COVID-19 должны добавляться и случаи, когда состояние человека усугубили другие болезни, указала организация. Однако медицинским работникам может требоваться время для внедрения этой методологии, подчеркнул Лопез.
Врачи учатся на ходу, так что они не регистрируют все смерти из-за коронавируса.
Алан Лопезпрофессор Мельбурнского университета в Австралии
Хотя пандемия и изменила ситуацию со смертностью по всему миру, не все изменения — это прямой результат ее распространения, также отметил Лопез. Меры социального дистанцирования могли снизить число смертей на дорогах и летальных случаев из-за гриппа. «Пандемия на самом деле противоречиво влияет на смертность», — сказал профессор.
По всему миру рост числа летальных исходов замедлился после скачка в марте и апреле, однако в Европе и Северной Америке в преддверии зимы и сезона простуды возникают повторные вспышки вируса, подчеркивает Bloomberg. Израиль первой из развитых стран ввел повторный карантин. Возвращать ограничения из-за второй волны COVID-19 начала и Великобритания. В Испании частичный карантин вернуло правительство автономного сообщества Мадрид. В целом Европа выбрала «карантин легкого режима», писал Bloomberg. Вместо драконовских ограничений страны решили бороться в первую очередь с «горячими точками».