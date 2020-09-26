00:31 (мск), источник: РИА Новости
Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщила
«По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются», — говорится в сообщении.
Добавляется, что возбуждено уголовное дело «о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)».