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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно о состоянии выживших при падении Ан-26 под Харьковым

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Один из выживших курсантов с разбившегося на Украине самолета Ан-24 находится в крайне тяжелом состоянии, состояние второго лучше, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Источник: ДСНС України

«Те парни, которые выжили, в крайне тяжелом состоянии, я бы сказал, в критическом, находится львовянин (один из курсантов — ред.). С Харьковской области ребёнок, который выжил, фамилия Злочевский, кажется, не в критическом состоянии», — сказал Кучер журналистам, трансляцию вел телеканал «Украина 24».

По его словам, на борту находились люди из 11 областей Украины.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются.

Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

Во время загрузки произошла ошибка.
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