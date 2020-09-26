Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
14:43 (мск), источник: РБК

Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19

Несколько месяцев назад хакеры попытались взломать компьютеры вирусологов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавших вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом рассказал телеканалу «Россия 1» директор центра Александр Гинцбург.

Коронавирус COVID-19
16:06 (мск)Сорокапроцентный рост числа заражений COVID-19 зафиксировали в Бельгии
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 26.09
Инфицировано1 143 571+7 523
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
25.09
7212
26.09
7523
13.0926.09
Скончалось20 225+169
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
25.09
108
26.09
169
13.0926.09
Выздоровело940 150+6 004
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
25.09
4317
26.09
6004
13.0926.09
Инфицировано32 599 104+325 528
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
25.09
359267
26.09
322884
13.0926.09
Скончалось989 724+5 973
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
25.09
6461
26.09
5746
13.0926.09
Выздоровело22 509 597+248 461
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
25.09
253848
26.09
245780
13.0926.09
Источник: Reuters

«Я не специалист по ИТ-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома», — сказал он (цитата по ТАСС).

Новость
Кто быстрее украдет: хакерские атаки на разработку вакцины от COVID-19

Гинцбург уточнил, что именно в этот период шла разработка препарата.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. На данный момент препарат проходит заключительный этап пострегистрационных клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот.

Первыми процедуру вакцинации пройдут люди из групп риска, в том числе пенсионеры и медработники.

Параллельно в стране идет разработка еще 26 вакцин. Созданием одной из них занимаются ученые центра вирусологии «Вектор». Сейчас препарат проходит процедуру регистрации. Разработчики надеются, что лекарство будет одобрено в ближайшее время.

Названы сроки массовых поставок вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
15:09 (мск)© Ньюстюб
 Собянин массово отправляет людей на удаленку
Вин Дизель выпустил свою первую песню. Угадайте стиль
В России запретят курить в больницах и местах торговли
Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор
Зеленский объявил на Украине траур из-за авиакатастрофы
Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»
Старый чайник с чердака продали за 500 тысяч долларов
В России за сутки выявили максимум случаев COVID-19 с 22 июня
Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия
Hi-Tech
США испытали «истребитель шестого поколения» Чем это грозит России?
Горячие темы на Авто
Как формируются зависимости и что делать с этим? 335
Добрые слова. 194
Почему ни кто из людей до сих пор не нашёл инопланетян? 181
А и Б сидели на трубе, 133
Кино
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили Возлюбленная легендарного хоккеиста, бывшая балерина, вынужденная торговать на рынке турецким ширпотребом, и, конечно, акушер-гинеколог Бахметьева: вспоминаем самые яркие роли актрисы, завоевавшей искреннюю любовь зрителей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Какие шины выбрать на зиму: "шипы" или "липучки"?
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Как узнать, что у авто с вторички скручен пробег?
Новости партнеров
Мир на грани раскола, Россия призывает к общему порядку – услышат ли
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Как платят в ЕС за свет
Мировое сообщество назвало главные успехи нашей страны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь