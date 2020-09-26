Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19

«Я не специалист по
Гинцбург уточнил, что именно в этот период шла разработка препарата.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. На данный момент препарат проходит заключительный этап пострегистрационных клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот.
Первыми процедуру вакцинации пройдут люди из групп риска, в том числе пенсионеры и медработники.
Параллельно в стране идет разработка еще 26 вакцин. Созданием одной из них занимаются ученые центра вирусологии «Вектор». Сейчас препарат проходит процедуру регистрации. Разработчики надеются, что лекарство будет одобрено в ближайшее время.